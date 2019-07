Nagyon megroppant a Netflix

Több elemző által is katasztrofálisnak titulált második negyedéven van túl a világ legnagyobb videostreaming-szolgáltatójának számító Netflix. A cég hosszú idő óta először veszített előfizetőket az amerikai piacon, emellett globális növekedése is jelentősen lelassult. A cég eközben minden eddiginél több pénzt öl tartalomgyártásba, ami - ha a második negyedévben tapasztaltak trendszerűvé válnak - komoly kérdéseket vetnek fel a Netflix hosszú távú stratégiáját illetően.

Egyik pofon a másik után

A streamingszolgáltató a múlt héten közzétett üzleti jelentése szerint a második negyedévben 130 ezer előfizetőt veszített az Egyesült Államokban - csökkenésre utoljára 2011-ben volt példa a cégnél, amikor a vezetés úgy döntött, hogy a postai DVD-kölcsönző szolgáltatást és a streamingszolgáltatást különválasztja. A cég eközben a nemzetközi piacokon "mindössze" 2,7 millió új előfizetőt tudott toborozni, ami alig több mint a fele a negyedévi előrejelzésnek, ám ezzel együtt is ezek a régiók - így többek közt Kelet-Európa - lehetnek a nyertesei annak, ha a Netflixet a honi és a fejlettebb nyugati piacokon riválisai térdre kényszerítik.



Reed Hastings, a Netflix első embere

A cég az idén két, meglehetősen erős alapokon nyugvó konkurenciát is kap a nyakába, így mind a Disney, mind az Apple elindítja saját streamingszolgáltatását, előbbi ráadásul jelenleg több saját show-t is "elvisz" a Netflixtől, így a cég kénytelen lesz még nagyobb összeget tartalomgyártásba ölni - a saját gyártású sorozatok készítésére a vállalat csak idén 15 milliárd dollárt tervez fordítani.

Reed Hastings, a Netflix első embere a negyedéves jelentés közzétételét követően kijelentette, az eddigi menetelés hirtelen megtorpanása nem a konkurencia nyomásának köszönhető, hiszen a második negyedévben a piacszerkezet nem változott számottevően sem az USA-ban, sem világszinten. A Netflix ugyanakkor az év elején több piacon is kénytelen volt árat emelni - a cégvezetés szerint sokkal inkább ez okozta a visszaesést, emellett az adott időszakban a katalógus sem bővült olyan húzónevekkel, melyek potenciális előfizetők millióit mozgatnák meg.

Nemzetközi vizeken

A harmadik negyedévben ugyanakkor mindez megváltozhat, hiszen több netflixes sikersorozat is folytatódik, illetve folytatódott, köztük a Stranger Things-szel, a brit uralkodó II. Erzsébet életét bemutató The Crown-nal, valamint érkezik az Orange is the New Black befejező évada is. Hogy a Netflix közben mennyire támaszkodik a nemzetközi piacokra, azt jól mutatja a tény, hogy az említett tartalmak jelentős része már lokalizáltan is elérhető, többek közt Magyarországon is. A cég a szolgáltatási terület 2016-os jelentős bővítése óta idén mindennél több sorozatrészhez és filmhez rendelte meg a magyar szinkronsáv vagy legalább a felirat gyártását, ezzel a Netflix a kezdeti, jórészt rétegigényeket kiszolgáló időszakot követően már Magyarországon is tényező, jóllehet a piacon még ma is szinte teljesen egyeduralkodó az HBO saját streamingszolgáltatása, az HBO GO.

A Netflix a meglévő és új show-k szinkronizálása és felirattal ellátása mellett egyre több energiát folytat a lokális tartalmak gyártására vagy vásárlására is, így többek közt Lengyelországban, Törökországban, Németországban, Svédországban és Dániában is készültek több milliós nézettséget elérő lokális produkciók. A cég emellett a kelet-európai régióban, Horvátországban már beemelt a helyi katalógusába horvát gyártású sorozatot.