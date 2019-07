Határozatlan ideig megőrzi a rögzített Alexa-parancsokat az Amazon

Határozatlan ideig megőrzi a felhasználókról készített hangfelvételeket az Amazon Alexa - erősítette meg a virtuális asszisztenst fejlesztő vállalat. Az Amazont még májusban, Chris Coons amerikai szenátor kereste meg levélben, amelyben arra kért választ a cégtől, hogy az mennyi ideig tárolja a virtuális asszisztense által rögzített hanganyagokat, illetve átiratokat, valamint hogy mire használja fel a tárolt információkat. A szenátor a CNET szerint idén június 30-ig adott időt a cégnek a válaszadásra, a válaszlevél pedig végül június 28-án érkezett meg. Az Amazon közkapcsolatokért felelős alelnöke, Brian Huseman nevével fémjelzett válasz szerint a cég határozatlan ideig megőrzi a felvételeket és azok átiratait, és csak akkor törli őket, ha az adott felhasználó azokat profiljából manuálisan eltávolítja.

A levélből ugyanakkor az is kiderül, ez sem minden esetben igaz, ahogy a Huseman fogalmaz, a vállalat igyekszik biztosítani, hogy az átiratok nem maradnak ott az Alexa "egyéb tárolórendszereiben" sem - ugyanakkor az asszisztenssel folytatott egyes beszélgetések a manuális törlés után is megmaradnak a vállalat birtokában. A helyzetet tovább rontja, hogy egyéb érzékeny adatokat is megőriz a cég: azoknál az Alexa parancsoknál, amelyek valamilyen vásárlást is tartalmaznak, mint például egy ételrendelés, a tranzakciós adatok nem csak a cég birtokában maradhatnak meg, de az adott rendelést lehetővé tevő skill (hangalapú alkalmazás) fejlesztőjénél is.

Az Amazon továbbá ugyancsak megőrzi az emlékeztetőkre, ébresztőkre vonatkozó parancsokat, mondván, azokra szükség van az adott feladat rendszeres végrehajtásához - noha az nem teljesen világos, hogy például az egyszer már beállított emlékeztetőknél mit kezd a cég később a parancsot tartalmazó hangfelvétellel. A "Remember" emlékeztetőfunkcióból ráadásul a felhasználók egészen a közelmúltig nem is tudták törölni a felvételeket, csak ha felhívták a vállalat ügyfélszolgálatát.

Mindezek fényében az Amazon Coons megkeresésére adott válasza a legkevésbé sem tűnik meggyőzőnek, hiszen nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a vállalat még a felhasználó által elvégzett manuális törlés után is megtartja a felvételeket valamely tárhelyén - ráadásul az sem tisztázott, hogy a tárolt adatokat milyen mértékben osztja meg külső felekkel. A cég arról már korábban is beszélt, hogy a rögzített anyagokat a virtuális asszisztens tanítására, fejlesztésére használja, ebbe azonban úgy néz ki a felhasználóknak nem sok beleszólást ad.