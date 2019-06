Automatizált funkció segíti a Google Helyelőzmények törlését

Még a májusi Google I/O-n jelentette be a keresőóriás, hogy hamarosan megérkezik a helyelőzmények és az internetes tevékenységlista automatizált törlését is lehetővé tévő funkció, amire végül mostanáig kellett várni. A vállalat persze továbbra is hangsúlyozza, hogy csak az adatok tárolásával képes a felhasználók számára leggyorsabb útvonalat ajánlani a megszokott szakaszokon, éttermet javasolni a korábbi fogyasztások alapján vagy éppen kitalálni a megfelelő keresőkifejezéseket. Sok felhasználó viszont egyre kényelmetlenebbül érzi magát a keresőóriás adatéhségétől, és inkább eltávolítaná a szolgáltatásokból az adatait.

Most az új automatizált törlés beállításával az adataikat féltő felhasználók egy viszonylag hasznos eszközt kaptak a kezükbe. A helyelőzményeket (Location History), valamint az internetes és alkalmazástevékenységeket eddig is ki és be lehetett kapcsolni, illetve részben vagy egészben törölni az adatokat. Mostantól viszont a Saját tevékenységek (My Activity) Internetes és alkalmazástevékenység (Web & App Activity) részén belül elérhető az automatikus törlés beállítása funkció.

Ezzel a felhasználó három lehetőség közül dönthet, hogy a következő manuális törlésig végig megőrzi az adatokat (alapértelmezett), vagy éppen 3 hónap múlva vagy 18 hónap múlva automatikusan törölni szeretné azokat. Azaz a rendszer az utóbbi két esetben csak a felhasználó elmúlt negyedéves vagy másfél éves szokásaiból fog kiindulni, és nem tartja számon évtizedekre visszamenőleg a tevékenységtörténetet.

A funkció Androidra és iOS-re is mostantól kezdve érkezik, de még pár napba telhet, míg mindenki készüléken megjelenik.

Nem kis botrány volt a helyadatok naplózásából

Egy éve pattant ki a téma a felhasználók körében, hogy a Google akkor is elmenti a helyadatokat, ha a helyelőzmények (Location History) ki van kapcsolva. Naplózza az adatokat többek közt akkor, ha a felhasználó megnyitja a Google Maps alkalmazást, rákeres valamire a keresőóriással, vagy ha az androidos eszközökön frissül az időjárás jelentés, ami egyébként az aktuális tartózkodási helyet veszi alapul. A követés teljes leállításához ugyanúgy ki kell kapcsolni az Internetes és alkalmazástevékenységeket is a tevékenységvezérlők menüpontból, ami egyébként alapértelmezetten be van kapcsolva.

A probléma miatt több európai ország fogyasztóvédelmi csoportja GDPR-vizsgálat indítását is követelte, mondván a cégnek nincs jogalapja az adatok kezelésére. A kikényszerített helyadat naplózás ugyanis nem tekinthető önkéntes beleegyezésnek, de a keresőóriás nem hivatkozhat a jogos érdek jogalapra sem ilyen mértékű és mennyiségű, szenzitívnek is tekinthető adat esetében. Bár az alapvető problémát a Google új funkciója továbbra sem oldja meg, de a cég egy újabb látszatmegoldással védekezhet majd a problémát feszegető kérdésekre.