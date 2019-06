Izmos CPU-val és sok újítással jön Raspberry Pi 4 Model B

Kellemes meglepetést hozott a nyárra a Raspberry Pi Foundation, a szervezet az eredetileg ígért, 2020-as rajtot bőven megelőzve bejelentette népszerű, egyetlen áramköri lapkára építő számítógépének 4-es verzióját. A Raspberry Pi 4 jóval több egyszerű ráncfelvarrásnál, az eszköz vadonatúj processzorral és több RAM opcióval érkezik, illetve már egyszerre két monitor is meghajtható róla - akár 4K felbontás mellett.

A legújabb generáció, pontos nevén Raspberry Pi 4 Model B megtartotta az elődöktől ismert formát és kialakítást, beleértve a felső szélen sorakozó 40 GPIO tűt is, így megőrzi a kompatibilitást is az ismert, népszerű kiegészítőkkel. A készülék új, 28 nanométeren készült Broadcom BCM2711 processzora az eddig használt, erősen korosodó Cortex-A53 magokat négy darab 64 bites, 1,5 gigahertzes Cortex-A72 magra cseréli, amitől a gyártó a Raspberry Pi 3 Model B+-hoz képest mintegy háromszoros teljesítménynövekedést ígér. A készülék most először többféle memóriaopcióval is megvásárolható lesz, a felhasználók 1, 2 és 4 gigabájt LPDDR4 SDRAM-ot is kérhetnek rá.

A Wi-Fi támogatás itt is adott, az eszköz a 802.11ac szabvánnyal is megbirkózik, illetve Bluetooth 5.0 kapcsolat is létesíthető vele. Ami a fizikai csatlakozókat illeti, a készüléken ott a teljes értékű gigabites Ethernet aljzat, noha a kialakítás kapcsán apró változás, hogy az a lapka jobb alsó sarkáról a jobb felső sarokba vándorolt, a négytűs PoE csatlakozó viszont ezzel együtt is megtartotta pozícióját, így az készülék változatlanul használható marad az ismert PoE HAT kiegészítővel. Mindezek mellett a cég a jobb oldali csatlakozókat egy milliméterrel kijjebb tolta a lapkáról, hogy az eszközhöz szánt házak tervezését egyszerűsítse.

A legújabb Rapsberry Pi fedélzetére két hagyományos USB 3.0 és ugyancsak két USB 2.0 csatlakozó is jutott, amelyek egy PCI Express Gen 2 sávon osztoznak, utóbbi összesen másodpercenkénti 4 gigabites sávszélességet biztosít a négy portnak. A korábbi modellekről megismert teljes méretű HDMI aljzatot microHDMI váltja, abból viszont mindjárt kettő, amelyekről akár egyszerre két darab 4K monitor is használatba vehető. Mindehhez az eszközön VideoCore VI grafika dolgozik, OpenGL ES 3.x támogatással, illetve a hardveres HEVC videódekódolás sem maradt ki a csomagból, 4K felbontás és 60 FPS sebesség mellett - legalábbis egy monitoron, két darab 4K kijelzőnél a sebesség panelenként 30 FPS-nél tetőzik.

A gyártó tápcsatlakozót is lecserélte, a készülék microUSB helyett már USB-C aljzatról üzemeltethető. Itt egyébként nem csak a csatlakozó formátuma változott, az ugyanis a korábbiakhoz képest plusz 500 mA áramot képes felvenni vagyis már energiaigényesebb kiegészítők és USB eszközök is meghajthatók plusz külső táp nélkül. Ahogy már korábban kitértünk rá, az új Raspberry Pi kompatibilis marad az eddig megismert kiegészítőkkel, beleértve a hivatalos készülékházakat is - noha utóbbiaknál ehhez az új microHDMI aljzatok miatt el kell távolítani a megfelelő oldalfalat.

Az új modellel új szoftver is érkezik, a kifejezetten a Raspberry Pi eszközökre szabott Raspbian legújabb kiadása már a csőben van, az a hamarosan érkező Debian 10 Busterre építkezik és a cég szerint komoly újításokat hoz az előző kiadásokhoz képest, mind a motorháztető alatt, mind a kezelőfelületen.

Az árazás a Raspberry Pi 4 Model B esetében nem meglepő módon a RAM mennyiségéhez igazodik, az eszköz védjegyének számító, nettó 35 dolláros árcédulát a legkisebb, 1 gigabájt memóriával szerelt modell tartja meg, míg a 2 gigabájt RAM-mal szerelt verzió nettó 45 dollárért vásárolható meg - a legnagyobb, 4 gigabájtos modellért már (az eddigi fix 35 dollárhoz képest legalábbis) egészen vaskos, nettó 55 dollárt kell kicsengetni, ezért az összegért ugyanakkor már egy kifejezetten izmos készüléket kapunk. A gyártó blogposztjában megjegyzi, hogy első körben a 2 gigabájtos kiadásból készítette el a legtöbbet, a készleteket azonban a későbbiekben az egyes modellek népszerűségéhez fogja igazítani. Az új eszközök már megvásárolhatók, többek között a hazai hivatalos viszonteladóknál is.