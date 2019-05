Menetrend szerint befutott a Windows 10 májusi frissítése, azaz a 1903-as verziószámú, Windows 10 May 2019 Update. A tesztelők már bő egy hónapja próbálgathatják a rendszert, amely aránylag visszafogott újításokat hoz - persze a tavaly őszi nagy frissítés sorozatos fiaskói után nem is csoda, hogy a vállalat megfontoltabb az új verzió kapcsán.

Az új kiadás egyik leglátványosabb újítása a világos UI opció, azaz a Light téma megjelenése: a Windows 10 felhasználói felületét sötétre állítani már egy ideje lehetőségünk van, a májusi frissítéssel azonban az alapértelmezettnél világosabb megjelenést is beállíthatunk a rendszeren. Ez utóbbival a tálca és Start menü is világos opálos-áttetsző megjelenést kap, illetve az új színséma a rendszer teljes szélességében kiterjeszthető a különböző UI elemekre.

Ugyancsak fontos újdonság a frissítéssel érkező Windows Sandbox, amelyet az Insider Preview kiadásokban már egy ideje elérhetnek az érdeklődők. Utóbbi egy "eldobható" asztali környezet, lényegében egy lecsupaszított virtuális gép, amelyen a telepített szoftverek nem tudnak hozzáférni a gazdarendszerhez, így a kétes forrásból letöltött parancsfájlok is kipróbálhatók rajta. A sandbox bezárásával az teljesen törlődik, beleértve a rajta futtatott szoftvereket és azok minden fájlját is, új sandboxot nyitva pedig a felhasználó egy friss Windows-telepítésnek megfelelő környezetet kap.

Az új kiadásban a Microsoft továbbá szétválasztotta a windowsos keresést és a Cortanát, így mostantól a tálcán lévő mezőből indított kereséseket, illetve a hangalapú kereséseket a rendszer külön kezeli. A vállalatnak ezzel lehetősége nyílik a virtuális asszisztenstől függetlenül csiszolni a Windows keresőjén - még ha ezért cserébe a Cortana integrációját meg is kell nyirbálnia kissé a rendszeren. A pakkban emellett ott van egy új képernyőkép-készítő és -vágó eszköz is.

Bizonyára sokan örömmel fogadják majd, hogy a vállalat a frissítések kezelését is igyekszik a felhasználók számára barátságosabb keretek közé szorítani: az új verzióval a Home kiadások tulajdonosai is szüneteltethetik majd a frissítéseket, akár öt héten keresztül. A rendszer továbbá gépi tanulással igyekszik majd meghatározni, előreláthatólag mikor nem használja majd az adott gépet a felhasználó, és az üres időszakokra időzíteni a telepítéseket. A frissítések transzparensebbé tételére továbbá a vállalat egy online felületet is elindított, amelyen folyamatosan követhető az új kiadások állapota és esetleges hibái. A Windows 10 májusi frissítésének kiadását a Microsoft már megkezdte, a rendszer beállítások menüjéből telepíthető - ha pedig valakinél még nem tűnne fel az opció, a következő napokban érdemes újra rápillantani.