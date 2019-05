Itthon is elérhető a YouTube Music és a YouTube Premium

A Google ígérete szerint zenei streaming szolgáltatása könnyen testre szabható élményt nyújt, akár hallgatni, akár videón szeretné fogyasztani az előfizető a tartalmat. Ezzel szemben a YouTube Premium reklámmentes, háttérben történő lejátszást és letöltést biztosító videós kínálatot takar, amit saját gyártású, YouTube Originals tartalmaival fejel meg a Google.

A YouTube Music mellett számos érvet sorakoztat fel a Google. Az egyik legfőbb, hogy tartalom tekintetében sokkal közelebb áll a klasszikus YouTube és a YouTube Music, a Google ígérete szerint a szolgáltatás a YouTube-katalógus kínálatával rendelkezik, vagyis a hivatalos számok, albumok, lejátszási listák mellett a remixek, élő koncertek, feldolgozások is elérhetőek - ráadásul nem csak hangos, hanem akár videós formában is. Bár jellemzően a legtöbb streaming app már kínál valamilyen videólejátszási funkciót, eléggé esetleges, hogy melyik zenéhez kapcsolódik mozgókép, míg a YouTube Music appban (szinte) minden egyes felvétel rendelkezik vele, amely mindenképp előnyt jelent. Ezeket jól láthatóan, de nem is tolakodóan rendezték el a fejlesztők, ha viszont valaki mégsem szeretne videókat nézni, akkor egyszerűen ki lehet kapcsolni azokat.

Mindezt a szolgáltatás a manapság már akkora újdonságnak nem számító személyre szabással egészíti ki. Ehhez a kiindulópontot az első bejelentkezéskor kell megadni a kedvenc előadók kiválasztásával, majd a felület a felhasználó ízlésének ismeretében kínál további hallgatni- és néznivalót, amit a kontextus függvényében tovább finomhangol: reptéren tartózkodva felkínál egy lazító lejátszási listát, a konditeremhez közeledve pedig jöhetnek a keményebb számok. Ezek nem számítanak újdonságnak a Google-nél, a Play Music már egy ideje kínálja ezeket a kontextusérzékeny zenéket, úgy tűnik ez elég sikeres volt ahhoz, hogy a YouTube Musicba is átemelje a cég. Felhasználói tapasztalatok szerint ez mind keresésnél, mind pedig új tartalmak felfedezésénél remekül működik. A gépi tanulásos megoldásra épülő rendszer nem csak előadó vagy dalcímekre képes keresni, hanem összetettebb, egyedi kifejezésekre is, mint például a "Levelet kaptam lájf".

A kezdőképernyőn található a Mixtape funkció, amely a Spotify Daily Mix megoldásához hasonlóan a felhasználó kedvenceit és ahhoz hasonló új dalokat válogat össze. Az eddigi tapasztalatok szerint pedig a YouTube algoritmusa rendkívül gyorsan alkalmazkodik a felhasználója zenei ízléséhez, akár már egy órányi változatosabb zenehallgatást követően is. Ezenkívül a Library menüben találhatóak a letöltött és elmentett zenék, meghallgatott számok és zenei listák, kedvelések és feliratkozások, akárcsak a YouTube-on. A Google közleménye szerint minden műfajban listák ezrei tolonganak, könnyen és gyorsan megtalálható a mindenkori hangulathoz passzoló zene. A cég ugyancsak kiemeli a piacon amúgy újdonságnak nem nevezhető offline lejátszás lehetőségét. A YouTube Music Premium szolgáltatással reklámmentesen, a háttérben és menet közben is lejátszhatóak a korábban a készülékre letöltött tartalmak, legfeljebb 256 kbps bitrátás minőség mellett.

A Google Play Music-kal ellentétben a YouTube Music alap a Spotifyhoz hasonlóan kínál ingyenes előfizetést is, amelyet a havidíj-mentességért cserébe reklámokkal tűzdel meg. Komolyabb korlátozás is van, az ingyenes verzió ugyanis nem szól, ha háttérbe helyezzük az alkalmazást, illetve a letöltések sem engedélyezettek. A YouTube Music Premium eltünteti a reklámokat, a háttérben is zenél, illetve letölthetővé teszi a lejátszási listákat és albumokat - 1490 forintos havidíjért cserébe. Az összeg nagyjából megfelel a Spotify Premium 5 eurós díjának, illetve annál árfolyamtól függően bő 100 forinttal alacsonyabb.

A konkurenciához hasonlóan családi csomag is van 2290 forintért cserébe, amellyel összesen 6 fő használhatja a YouTube Music Premiumot. A Play Musichoz egyelőre nem nyúl a Google, a szolgáltatás és dedikált alkalmazása is elérhető marad, a megvásárolt és feltöltött zenék streamelhetőek, miközben az előfizetők a YouTube Music Premiumot is megkapják. Hosszabb távon vélhetően eltűnik majd a mindmáig nem túl népszerű Play Music, a meglévő előfizetők átszoktatását pedig fokozatosan végzi a Google.

A YouTube Premium is megérkezett

A YouTube Music Premium fölé érkezik viszont még egy szolgáltatás, a YouTube Premium. Ez magában foglalja a teljes fenti zenei szolgáltatást, miközben azt megfejeli az egyre irritálóbb reklámok kiiktatásával, háttérben lejátszással mobilon, a letöltés lehetőségével, valamint az egyelőre csak előfizetőknek elérhető YouTube Originals tartalmakkal. Mindezért havi 1790 forintra havidíjat kér a Google, családi csomag esetében pedig 2 690 forintot kell fizetni, amely a YouTube Music Premium díjazását tekintve relatíve alacsony felárat jelent.