A Lenovóé a legújabb, nagyvállalati AR headset

A HoloLens babérjaira tör a Lenovo, a kínai gyártó bejelentette saját, nagyvállalati szegmensbe szánt AR szemüvegét. Az eszközhöz a vállalat egy komplett AR-VR platformot is kínál, ThinkReality néven, maga a headset pedig ThinkReality A6-ként kerül piacra. Bár szemüveg első blikkre erősen emlékeztet a Microsfot termékére, számos fontos különbség akad a két készülék között.

Az A6 hosszabb távon sem tűnik kényelmetlen viseletnek a maga 380 grammjával - amely jóval kevesebb, mint a HoloLens 2 valamivel több mint 560 grammos tömege. Az eszközben mindkét szemre Full HD felbontás jut, továbbá 40 fokos látómezőt ígér - ez utóbbi viszont már kisebb mint a Microsoft termékénél látott, 52 fokos érték. A készülék elején két nagy látószögű kamera, két mélységérzékelő, illetve egy 13 megapixeles RGB szenzor is helyet kapott, illetve a hangvezérléshez szánt mikrofonok is megtalálhatók rajta. A headset szemmozgáskövetésre is képes, a viselő tehát tekintetével is navigálhat a különböző menükben, de opcionálisan egy mozgásérzékelő kontroller is elérhető a hozzá.

A készülék, akárcsak a HoloLens modellek, külön csatlakoztatott PC-nélkül használható, a gyártó minden szükséges hardvert a headsetbe, vagy legalábbis mellé csomagolt. Az Engadget szerint a vas terén a ThinkReality A6 kissé le van maradva a Microsoft legfrissebb készüléke mögött, annak Qualcomm Snapdragon 850 processzora helyett az eggyel korábbi, Snapdragon 845-öt kapta meg. Utóbbinak egy külön, övre csatolható készülékház ad helyet, szemben a HoloLens 2-vel, ahol minden komponens a szemüvegbe kerül - noha így az A6 kevésbé kompakt viselet, cserébe viszont maga a headset könnyebb lehet. A készüléket egy 6800 mAh kapacitású akku hajtja, amelytől a gyártó akár négyórás üzemidőt ígér.

készülékre beépített hangszórók, illetve 3,5 milliméteres jack is kerültek, továbbá Wi-Fi-képes - SIM foglalatot ugyanakkor nem találunk benne, mobilhálózatokra így nem csatlakozik. A Lenovo egyelőre nem közölt árat vagy megjelenési dátumot a szemüveg kapcsán, így egyelőre kérdéses, mikor kapja meg kihívóját a HoloLens 2.

A "térbeli digitális információk valós térben való elhelyezését célzó" ThinkReality platformról is ejtett néhány szót a cég, az "felhőagnosztikus" lesz, azaz tetszőleges cloud szolgáltatást állíthatnak majd mögé a felhasználók - talán még érdekesebb azonban, hogy headsetből sem kell feltétlenül a gyártó termékei közül válogatni a használatához, más gyártók eszközeivel, akár Oculus Rifttel is használható lesz. A Lenovónak a platformra már most a csőben van több AR alkalmazása is, a kollaborációs apptól egészen az új munkaerő kiképzésére szánt tartalmakig.