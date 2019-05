Alaposan átrajzolt felületet kap a Facebook

Számos újdonságot hozott a Facebook idei F8 fejlesztői konferenciája, miközben a közösségi oldal igyekszik helyrerázni renoméját a sorozatos biztonsági botrányokat követően. Noha az eseményen Mark Zuckerberg is hangsúlyozta, a cég egy a biztonságot középpontba helyező közösségi platformot épít, a bejelentések egyelőre inkább a funkcióbeli és felületi újdonságokra koncentrálódtak.

Új felület az új szokásokhoz

Az átalakulás egyik leglátványosabb része a közösségi oldal alaposan átrajzolt felülete lesz, amely a megjelenést tekintve legalábbis az egyik legátfogóbb újítást jelenti az oldal történetében. A legfeltűnőbb változás a felületen jól ismert, felső kék menüsáv eltüntetése lesz, amelyet egy egyszerű, fehér menüsor vesz át - a dizájn leginkább a Messenger, illetve az Instagram felületére hajaz. Az átrajzolt külsőt a cég első körben mobilalkalmazásában teszi elérhetővé, a frissített asztali böngészős felület pedig várhatóan a következő hónapokban csorog majd le a felhasználókhoz.

A vállalat igyekszik a megjelenéssel az elmúlt években átalakult felhasználói szokásokhoz is igazodni, ezért a csoportokat helyezi középpontba, ígérete szerint azok használatát, illetve az új, releváns csoportok felfedezését is egyszerűbbé téve. A csoportokból származó tartalmak a hírfolyamban is kiemeltebb helyet kapnak majd, illetve a hírfolyamban látott egyéb tartalmak megosztása is egyszerűen elérhető lesz a kívánt csoportokban. A vállalat mindezek mellett a csoportok tematikájához igazodó új funkciókat is bevezet, az egészségügyi témák köré szerveződő közösségekben például lehetőség lesz anonim kérdéseket feltenni, az álláskeresésre fókuszáló csoportokban pedig a munkaadók egy előre elkészített sablont kapnak az álláslehetőségek posztolására. A játékos csoportok külön chatet kapnak, a különböző adok-veszek csoportokban pedig az élő adások közben is lehetőség lesz rendeléseket leadni, illetve átláthatóbb módon kérdéseket feltenni az eladónak.

Az új ismerősök felfedezését is felpörgetné a cég a frissen bejelentett "Meet New Friends" funkcióval. Az utóbbit bekapcsoló felhasználók új ismerősjavaslatokat láthatnak majd az általuk frekventált közösségekből, csoportokból - a megoldás jelenleg tesztelés alatt áll, a Facebook azonban azt ígéri, a közeljövőben széles körben elérhetővé teszi.

De a vállalat a társkeresés piacán is terjeszkedésbe fog, a tavaly szeptemberben debütált, Facebook Dating néven ismert Tinder-konkurenst a jelenlegi Kolumbia, Thaiföld, Kanada, Argentina és Mexikó mellett további 14 országban teszi elérhetővé - noha Európába úgy tűnik még mindig nem jut el a szolgáltatás. A Facebook Dating mindenesetre egy új funkciót is kap, Secret Crush név alatt, amelyet bekapcsolva a felhasználók láthatják, hogy a megoldást ugyancsak használó ismerőseik közül ki lenne nyitott velük egy potenciális romantikus kapcsolatra. A Tindertől megismert módon csak azok látják egymás Secret Crush felkéréseit, akinél a jelölés kölcsönös volt.

Felturbózott Messenger, piacteresedő Instagram

Nem csak a fő Facebook alkalmazás, a Messenger is egy sor újításon átesik: a mobilalkalmazást a cég teljesen újratervezi, a kevésbé erőforrásigényes, és jóval gyorsabb app a cég szerint még idén megérkezik. A szolgáltatás továbbá dedikált asztali alkalmazást is kap, Windows és macOS platformokon, ez ugyancsak az év későbbi szakaszában várható. A vállalati felhasználók pedig egy új, lead-generáló funkciónak örülhetnek: a Facebook az Ad Managert egészíti ki erre szolgáló sablonokkal, amelyekkel a cégek egyszerűen hozhatnak létre különböző, hirdetéseiken keresztül elérhető kérdezz-felelek oldalakat, hogy jobban megismerjék ügyfeleiket.

Az Instagramon is egyszerűbb lesz az adás-vétel, a felhasználóknak ugyanis rövidesen lehetőségük nyílik közvetlenül az alkalmazás felületéről megtekinteni bizonyos termékek, például ruhadarabok részletes adatait, illetve igény szerint egyből meg is vásárolni azokat. A funkciót a cég jövő héten kezdi tesztelni, majd globálisan kiterjeszti. A szolgáltatás továbbá az adománygyűjtések előtt is utat nyit, a Stories felület bővül egy adományozási matricával, amellyel rögtön mozgósítható is egy-egy közösség a kitűzött ügy érdekében. Az összekalapolt adományokat a vállalat teljes egészében továbbítja a megcélzott nonprofit szervezetek felé. A funkció első körben az Egyesült Államokban élesedik, majd fokozatosan válik elérhetővé további régiókban.

Erősödő hardverdömping

Mindeközben a vállalat hardvereinek elérhetőségét is kiterjeszti, ősztől Európában is kaphatók lesznek Portal és Portal+ okoskijelzői, amelyekre a WhatsApp támogatás is úton van. Az európai rajtra az eszközök tovább okosodnak, a "Hey Portal, Good Morning" hangparancsra is felébreszthetők lesznek, illetve privát videóüzeneteket is küldhetünk majd azokon keresztül - de a támogatott Alexa skillek listája is folyamatosan bővül.

Végül de nem utolsó sorban a vállalat két legújabb VR szemüvegének rajtját is bejelentette: az Oculus Quest, illetve az Oculus Rift S is május 21-étől lesz kapható, mindkettő nettó 399 dolláros indulóáron. Miután a VR szegmenst jelenleg leginkább a vállalati ügyfelek viszik előre, hamarosan a Facebook is elindítja a nekik szánt Oculus for Business szolgáltatását, amely kifejezetten az üzleti felhasználáshoz szánt eszközöket tartalmaz majd.