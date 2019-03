Vállalati célra is megnyitja az Alexa alkalmazássablonjait az Amazon

Tovább robog az Alexa a vállalati felhasználók irányába: az Amazon bejelentette, virtuális asszisztense új blueprintekkel, azaz alkalmazássablonokkal egészül ki, amelyekkel kifejezetten vállalati környezetben hozhatók létre különböző Alexa-skillek, kódolás nélkül, az adott cég igényeinek megfelelően.

A konzumer szegmenst célzó Alexa Blueprints egy szűk évvel ezelőtt, tavaly áprilisban mutatkozott be, a koncepció célja, hogy a felhasználók fejlesztői tudás nélkül, egyszerűen hozhassanak létre hangalapú appokat - a felkínált sablonok között akkor egyebek mellett személyre szabható kvízek, illetve vendégek számára az adott lakáshoz kérhető útmutatók szerepeltek. Idén év elején a vállalat már elkezdte szélesíteni a sablonok elérhetőségét, azokat különböző márkák, kiadók, cégek felé is elérhetővé tette, noha a belső, vállalati használatra szánt Alexa Blueprints megoldások továbbra is hiányoztak a palettáról.

Nem kellett azonban sokat várni, hogy a cég ezt a hézagot is feltöltse, a céges felhasználókat célzó sablonok már most használatba vehetők. A céges felhasználók az adott vállalat Alexa for Business adminisztrátorától kapott linken keresztül juthatnak az Alexa vállalati sablonokat tartalmazó felületére. Itt aztán igény szerint létrehozhatják, valamint tesztelhetik is a kívánt skillt, majd továbbíthatják azt publikálásra. Persze az éles használathoz a cég rendszergazdájának jóváhagyására is szükség van, aki ha megfelelőnek találja az adott skillt, a vállalaton belül kezelt összes Alexával szerelt eszközön elérhetővé teheti azt.

Az Amazon a szegmensben olyan sablonokkal indít, mint a Business Q&A, amelyben az adott céggel kapcsolatos gyakori kérdésekre állíthatók be válaszok, vagy az Onboard Guide, amely a vállalatokhoz frissen érkező alkalmazottaknak jöhet jól, és olyan információkkal tölthető fel, mint például a különböző csapatok irodái, mosdók, konyha helye az adott irodaházban. Akárcsak a konzumer sablonok esetében, itt sincs szükség semmilyen fejlesztői ismeretre az új skillek létrehozásához. A vállalat szerint első körben "több tucat" vállalati skillt tesz elérhetővé, a listát pedig a következőkben folyamatosan bővíti majd. Az Alexa for Busines Blueprints jelenleg csak az Egyesült Államokban működő cégek számára érhető el, arról az Amazon egyelőre hallgat, mikor tervezi a szolgáltatás bővítését.