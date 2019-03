Drágán kínálja a vezeték nélküli töltést az új AirPods

A dizájn nem változott, maradt az egyes vélemények szerint kissé bizarr, feltűnően hosszú szárú forma és az egységes fehér szín. A fejlesztéseket a műanyagház alatt kell keresni, ahol a cupterinói cég több módosítást eszközölt. Az AirPods új rendszerchipet kapott, melynek hála javult a hangminőség és az üzemidő, miközben a fülhallgató a "Hey Siri" hívószóra is hallgat, vagyis már a hangvezérlés is megoldott. Utóbbi, hiánypótló funkció mellett egy másik hiányosságot is pótolt az Apple: az AirPods, pontosabban annak tokja már vezeték nélkül is tölthető, számottevő felárért cserébe.

Az adatkapcsolatért és a párosításért, vagyis gyakorlatilag a fülhallgató teljes vezérlésért egy új fejlesztésű chip felel. Az Apple H1 jelölésű lapka a W1-et váltja. A cupertinóiak szerint az apró processzornak, illetve az azzal érkezett Bluetooth 5.0 támogatásnak hála gyorsabb, illetve hatékonyabb lett az AirPods. Előbbi például a kapcsolat felépítésében, illetve a párosított eszközök közötti váltásban mutatkozik meg, amely műveleteket kétszer gyorsabban képes lezavarni a H1.

A hatékonyság a beszélgetési időben érhető tetten, amely az Apple ígérete szerint 50 százalékkal, 3 órára ugrott. Sajnos zenehallgatás mellett nem nőtt az egy teljes töltéssel elérhető üzemidő, maradt a nem kifejezetten acélos, 5 órás érték. Utóbbit az Apple továbbra is azzal próbálja szépíteni, hogy mindössze 15 percnyi töltéssel 3 órányi akkuidő érhető el. Ugyancsak előrelépés, hogy a késleltetés 30 százalékkal csökkent. Az Apple arról mélyen hallgat, hogy ezekből mennyi realizálódhat a Bluetooth 5.0-t nem támogató, vagyis a 2018 második félévét megelőzően bemutatott készülékei mellett.

A "Hey Siri" felkiáltássál aktiválható hangvezérlés üdvözlendő újítás. Ennek hála lényegesen könnyebben vezérelhető az AirPods, illetve az ahhoz párosított iPhone (vagy más kompatibilis Apple eszköz). Az első generációs vezeték nélküli fülhallgató kényelmesebb használatához jól jött a csuklóra erősíthető Apple Watch, amellyel például a hívások kezelését, a számok közötti váltást, vagy akár a hangerő szabályozását lehetett megoldani a telefon előbányászása nélkül. Erre mostantól nem feltétlenül lesz szükség, a Siri segítségével az iOS, illetve az arra telepített alkalmazások egy része (a Spotify továbbra sem) kényelmesen, egyetlen érintés nélkül is vezérelhető.

A hangvezérléshez hasonló másik adósságát is pótolta az Apple, bár nem feltétlenül oly módon, ahogy azt a vásárlóközönség szerette volna. A második generációs AirPods mellé ugyanis egy vezeték nélkül is tölthető tokot is bemutatott a gyártó. Ennek szépséghibája, hogy ezt bruttó 15 000 forintos felárért kínálja a cupertinói cég, így a vezeték nélkül is tölthető új AirPods bruttó 75 000 forintba kerül. A második generációs fülhallgató a korábbi, csak vezetékkel tölthető tokkal is megvásárolható, ebben az esetben az első AirPods áráért, vagyis bruttó 60 000 forintért lehet hozzájutni a termékhez. A vezeték nélkül is tölthető üres tokot egyébként külön is meg lehet vásárolni, potom bruttó 30 000 forintért.

Jöhet az AirPower

Az új tok minden bizonnyal az Apple több éves késésben lévő AirPower töltőjének előhírnöke. A még 2017 őszén bejelentett eszközzel a vezeték nélküli töltést támogató iPhone mellé az Apple Watch, illetve az AirPods fülhallgató tokja is felfér, tehát egyazon időben az összes zsebben, csuklón, vagy fülben hordott Apple termék akkumulátorát fel lehet majd tölteni kábelek csatlakoztatása nélkül. Ez nem elhanyagolható problémát oldana meg: például egy utazó Apple-felhasználónak a három eszköz mellé már nem kellene külön töltőket is bepakoljon. Iparági pletykák szerint az AirPower szokatlanul hosszúra nyúlt késését előre nem látott műszaki kihívások okozták. Tavaly nyáron napvilágot látott információk szerint elsősorban a túlmelegedés megakadályozása, illetve a vezérlőáramkör végleges elrendezése okozott komoly fejtörést a vállalat mérnökeinek.