Közel kétmillióba kerül az Nvidia által megálmodott HP óriásmonitor

A játékosok minden igényét kielégítő BFGD (Big Format Gaming Display) kijelzők első modelljével a HP örvendezteti a piacot, legalábbis ami a specifikációkat illeti. Az igencsak méretes, 65 hüvelykes képátló mellé ugyanis nagy fényerősség, valamint magas képfrissítés társul, de a többi paraméter is bőven hozza a felsőház követelményeit. Ez sajnos az árazásra is igaz, a HP OMEN X Emperium néven bemutatkozott monitor nyakába ugyanis nettó 5000 dolláros árcédulát akasztott a gyártó, ami átszámítva nagyjából bruttó 1,8 millió forintot jelentene.

Az Nvidia kooperációjával készített HP óriásmonitor egy 64,5 hüvelykes 8 bites AMVA panelre épül, amelynek felbontása 3840×2160, azaz 4K. A panel nagy, 750-1000 nites (tipikus/HDR) fényerőt kínál, amit egy 384 szeletre osztott függetlenül vezérelhető világítási zóna tesz teljessé. Mindennek hála a monitor megfelel a DisplayHDR jelenlegi legmagasabb, 1000-es fokozatának. A magas fényerőnek és a világítási zónáknak hála 3200:1-4000:1-es (minimum/tipikus) kontrasztarányt kínál a HP megjelenítője. Mindehhez 178 fokos betekintési szög, 4 milliszekundumos (GtG) válaszidő, illetve legfeljebb 120/144 hertzes (normál/túlhajtott) válaszidő társul.

Érdekesség, hogy nem csak a specifikációk megalkotásában, de a kijelzőpanel kifejlesztésében is részt vett az Nvidia. A tervezőcég a tajvani AU Optronicsszal fogott össze, az így elkészült panelt pedig kötelező jelleggel kell alkalmazniuk a BFGD-ben résztvevő partnereknek, vagyis az Acernek, az Asusnak, valamint az első modellt szolgáltató HP-nak.

A képességek kiaknázásához G-Sync HDR támogatás is jár, a PC-hez vagy más forráshoz pedig egy DisplayPort 1.4 vagy három HDMI 2.0b porton keresztül lehet csatlakoztatni az óriásmonitort. Utóbbira, vagyis külső eszköz csatlakoztatására nem feltétlenül van szükség, ugyanis az Nvidia elképzelésének megfelelően az OMEN X Emperium beépítve tartalmaz egy komplett Shield TV konzolt. Ennek hála PC vagy egyéb forrás (pl. set-top box) csatlakoztatása nélkül használható egy sor streaming szolgáltatás, az HBO-tól, a YouTube-on át, egészen a Netflixig, valamint az androidos játékpaletta mellett a fentebb említett shieldes GeForce Now is használható rajta. Ugyancsak kiaknázható az Nvidia GameStream, amellyel helyi hálózaton, tehát akár vezeték nélkül lehet 4K HDR minőségben játékot streamelni egy arra alkalmas, GeForce videokártyával szerelt PC-ről.

Az első BFGD megjelenítő egyébként alapos csúszással érkezett meg. A "nagyformátumú gamer kijelzők" az eredeti tervek szerint még tavaly nyáron jelentek volna meg, azonban a chiptervező Gamescomon bemutatott prezentációjának megfelelően végül csak most került piacra az első termék. Az Nvidia ugyanis még a tavalyi CES-en, azaz 2018 január elején leplezte le a játékokosnak szóló szupermonitorokat - pontosabban azok koncepcióját. Bár a tervezőcég jóformán a létező összes paramétert a maximumra csavarta, illetve az extrák sem maradtak ki az óriásmonitorokból, ennek ellenére nem tekinthető borítékolhatónak a siker. A nettó 5000 dolláros árcédula ugyanis rendkívül magas, amely miatt várhatóan nem kapkodják majd el a termékeket.