A rendszerbeállítások felé is nyit az Android Slices funkciója

A rendszerbeállításokhoz is elkezdett lecsorogni az Android tavaly bejelentett Slices funkciója. A megoldást a Google 2018-as I/O fejlesztői konferenciáján vázolta fel először, az nevének megfelelően a különböző alkalmazásokat hivatott "felszeletelni" és a kezdőképernyő keresőmezőjébe bepötyögött kulcsszavakra az egyes szeleteket, azaz alkalmazásfunkciókat is megjeleníteni találatként. A Slices-támogatást a keresőóriás az Android Jetpackbe is beépítette, így az egészen Andorid 4.4-ig visszamenőleg használható.

Egészen idáig ugyanakkor a vállalat a megoldást elsősorban harmadik féltől származó appokhoz és funkciókhoz szánta: egy fuvarmegosztó app nevét beírva például nem csak magát az alkalmazást ajánlhatta fel a kereső, de rögtön az autórendelést is, sőt, még a jármű becsült érkezési idejét is kiírhatta a találatok között - most azonban úgy tűnik, bővül a Slices hatásköre. Mint azt a 9to5Google kiszúrta, a Slices-on keresztül már különböző rendszerfunkciók is megjelennek a keresőben, mint a Wi-Fi vagy Bluetooth beállítások.

A megoldás az eddigi tapasztalatok szerint egyelőre csak az Android 9 Pie rendszert futtató telefonokon, azok közül is csak a Google saját, Pixel modelljein érhető el, ugyanakkor a későbbiekben vélhetően más gyártók modelljeihez, és akár korábbi rendszerverziókhoz is lecsorog. Ahogy a harmadik féltől származó appoknál, úgy itt is megjelenik egy sor kapcsolódó információ, mint a Wi-Fi esetében az aktuális hálózat neve, hangbeállítások keresésénél pedig egy hangerőszabályzó csúszka is feltűnik.

Az egyelőre kérdéses, hogy a funkció milyen tempóban terjeszkedik majd, a Google azt vélhetően szokásához híven több lépcsőben teszi elérhetővé a felhasználók számára, a 9to5Google információi szerint egy szerveroldali frissítésen keresztül. Miután azonban ahogy már fentebb kitértünk rá, a Slices egészen Android 4.4-ig visszamenőleg támogatott, a frissítés lezárultával a megoldást felhasználók széles tömegei próbálhatják majd ki.