Megérkezett a csoportos hívás Viberre

Nagyobb ráncfelvarrással érkezett meg a Viber 10 a felhasználókhoz Androidon és iOS-en, amely egyaránt tartalmaz felületi módosításokat, és új funkciókat is. A friss külső valamivel modernebb az előző változathoz képest, bár a csevegős alkalmazások felhasználóinak alapvetően nem fog nagy meglepetést okozni, mivel például a konkurens Messengerre hasonlít. A közlemény szerint a fejlesztők az új felület kialakításakor a gyorsabban és könnyebben áttekinthető kezelőfelületet tartották szem előtt. Így a frissülő appban egy nagy chat-listán jelennek meg a privát és csoportos csevegések, a közösségi csatornák (Community), a chatbotok és a kedvenc tartalmak. Ezenkívül az alkalmazásban megújul a kimenő hívások képernyője, amelyen keresztül a viberezők megtekinthetik a legutóbbi hívásaikat, hozzáférhetnek a címjegyzékhez és kezelhetik a Viber Out előfizetésüket - írja a cég.

A felsorolt felületi változásokon kívül azonban két fontosabb funkció is megérkezik a Viber 10-re. A rejtett hívószámú chat (hidden-number chats) segítségével a Viber Community tagok a hívószámuk felfedése nélkül is válthatnak egymással üzeneteket. A felhasználók közvetlenül az adott személy profilján vagy a Community tagok listájából a személy kiválasztásával kezdeményezhetik a beszélgetést - a hívószám megadása nélkül.

A legfontosabb újítás viszont a csoportos hívás (Group Calls), amellyel a csevegős alkalmazás eléggé elkésett más hasonló szolgáltatásokhoz képest, de éppen ideje volt pótolni a hiányzó funkciót. A frissítéssel a felhasználók legfeljebb ötfős csoportos beszélgetéseket indíthatnak a meglévő csoportos beszélgetésekből, vagy pedig a folyamatban lévő híváshoz újabb személyek hozzáadásával. Első lépésben a funkció csak a hanghívásokhoz elérhető, de később ígéri a cég a videóhívások támogatását is - egyelőre határidő megadása nélkül. Fontos azonban kiemelni, hogy a Viber végponttól végpontig tartó titkosítással védi az egyéni és most már a csoportos beszélgetéseket is a platformon.

A felhasználók a jelek szerint pozitívnak ítélik a változtatásokat, bár a videóhívást természetesen hiányolják. A Viber azonban egy fontos alternatíva azoknak, akik nem szeretnék a nagyvállalatok, például a Google vagy a Facebook üzenetküldő megoldásait igénybe venni. Ráadásul a Viber végpontok közötti titkosítással is rendelkezik, amelyet a Facebook a Messenger és az Instagram Direct esetében a WhatsApp platformjával való összevonással szeretne elérni, és ez a szabályozók szerint is problémás lehet. Talán az sem teljesen véletlen, hogy a Viber a csoportos hívás funkcióval nem sokkal a Group FaceTime bug kiderülése után jelentkezett.

Jelenleg a Viber is több mint 1 milliárd regisztrált felhasználóval rendelkezik, bár az aktivitásukról nincs pontos adat. A csoportos hívás és a megújult felület most esetleg javíthat a regisztrált és az aktív felhasználók számán. A Viber 10 a közlemény szerint a "következő napok folyamán" az App Store-ból és a Google Play-ből is elérhetővé válik.