Több ezer független filmet törölt az Amazon Prime Video

Előzetes figyelmeztetés nélkül törölt az Amazon Prime Video több ezer, nagyobb (hollywoodi) filmstúdiótól függetlenül készített indie (idependent) filmet - hívja fel a figyelmet a The Next Web. Sok felhasználó szerint valójában ezeknek a műveknek az elérhetősége volt a Netflix-szel versengő szolgáltatás legnagyobb előnye, ami miatt érdemes volt előfizetni a streaming platformra. Az elmúlt pár napban azonban a meglepődve tapasztalták a rajongók, hogy több száz alkotó több ezer filmje már nem elérhető az adatbázisból, miközben a filmtulajdonosok sem kaptak semmiféle értesítést a művük törléséről.

Az alkotók a Prime Video Direct szolgáltatásban tölthették fel és publikálhatták a filmeket, majd részesedést kaptak a bevételből - akár a streamelt órák, a hirdetések megjelenítése, vásárlások vagy kölcsönzések alapján. Érdekes módon a promóciós videóban a szolgáltatás pont azt hirdeti, hogy a független filmek kapuőr nélkül tölthetők fel a platformra, és ezáltal a vállalat is olyan közönséghez juthat el, amelyet eddig nem sikerült volna elérni. Sőt, a kedvcsináló videó hozzáteszi, hogy ugyan nem tudni mit hoz a jövő, de az Amazon biztosan hozzáférést ad az egyre növekvő filmes területhez, mint például filmfesztiválok alkotásaihoz. A kiszámítható jövő azonban a jelek szerint véget ért, amelyről több alkotó is beszámolt a The Next Web kérdésére.

Többek közt Henrique Couto horrorfilm-rendező több alkotása is lekerült a rendszerből, néhány közvetlenül azután, hogy átment a jóváhagyási folyamaton. Az alkotó nem kapott értesítést a filmek törléséről, és nem is tudta az újrapublikálást választani az oldalon. A Prime Video Direct ügyfélszolgálatának az érdeklődésre küldött válasza szerint a cég egy minőségbiztosítási felülvizsgálat során találta úgy, hogy a filmek tartalma nem felel meg a fogyasztói minőségi elvárásoknak. Azonban a cég nem részletezte, hogy a film pontosan milyen elvárásoknak nem felelt meg, hiszen az adatbázisban más kevésbé minőségi filmek is megtalálhatók, nem indie-alkotóktól.

Vége a "jótékonyságnak"

A független filmesek eddig fontos lehetőségként, egyfajta filantróp megmozdulásként tekintettek az Amazon Prime Video nyitottságára, és bevételmegosztására. A platformból származó bevétel ugyanis nagy súlyt vett le az alkotók válláról azzal, hogy nem kellett a disztribúción gondolkodni, mivel a streaming platform eljuttatta a közönséghez a filmeket. Így a rendezőknek nem kellett folyamatosan a bevétel miatt aggódni, hanem már a következő projekteket tervezhették.

Az Amazon hirtelen kapuőr-megmozdulása viszont csalódást és meglepetést keltett. A törölt videók mellett szereplő felirat azt sugallja, mintha közös megegyezéssel távolították volna el a filmeket. Valójában viszont az alkotókat a cég nem is értesítette róla, és nem közölte, hogy bármilyen változás történt volna a minőségi elvárásokban. Jelenleg érthetetlennek tűnik a rendezők számára, hogy mely filmek maradhattak fenn az adatbázisban és termelhetnek tovább bevételt, és melyek nem jogosultak erre.

Egyes filmrendezők szerint az Amazon mostanra elég sok olyan nagyobb filmet beszerzett vagy éppen legyártott, ami miatt már kevésbé fontos számára az alacsonyabb költségvetéssel készült, ám kreativitás vagy művészi érték szempontjából azért fontos filmek szerepeltetése a repertoárban. Mindenesetre a filmek eltávolítása nem csak az alkotókat érintette rosszul, hanem az indie filmek kedvelőit is, akik eddig főleg ezen a szolgáltatáson keresztül juthattak el a művekhez.

A független filmek rajongói már el is indítottak egy petíciót a Change.org aláírásgyűjtő oldalon, amelyben az Amazontól a követelik a törölt filmek ismételt elérhetővé tételét az adatbázisban. A követelést eddig több mint 3100 felhasználó írta alá, akik nehezményezik, hogy előfizetőként egyszer csak a szolgáltatás megvonta a hozzáférést több ezer filmhez, miközben nem értesítette erről előzetesen a művészeket és az előfizetőit sem. Az aláírók szerint az Amazon a törléssel cenzúrát gyakorolt, miközben maga szeretné befolyásolni, hogy a felhasználói milyen filmeket nézhetnek, méghozzá a cég a "gyenge minőségű" filmek mellett döntött. Azonban a kevésbé kritikus hangok szerint is nagyon fontos a független filmek bemutatása a nagy produkciók mellett, és az Amazon egészen eddig ez tette különlegesség, hogy hagyta kibontakozni ezt az ágazatot is. Ezek szerint viszont az indie filmek rajongóinak előfizetéséből nem származott annyi bevétele, hogy a kedvükért megérje filmeknek helyet adni, és népszerűsíteni azokat a szolgáltatásban.