A Mac App Store-ba is utat talált az Office 365

Hiánypótló manőverrel felvette az Apple a Microsoft Office 365 szoftvereket asztali alkalmazásboltjába, a Mac App Store-ba. A felületen így már az Outlook, a Word, az Excel, a OneNote és a PowerPoint is elérhető - a csomag ingyenesen letölthető, a teljes értékű használathoz persze a megszokott Office 365 előfizetésre van szükség, amihez a Microsoft egy hónap ingyenes próbaidőszakot ad.

Az Apple fejlesztői kapcsolatokért felelős vezetője, Shaan Pruden a TechCrunch-nak elmondta, az Office 365 csomag felvételét az alkalmazásbolt tavalyi komolyabb frissítése tette lehetővé, abban ugyanis a fejlesztők már több alkalmazást is besorolhatnak egyetlen előfizetési csomag alá. Ezzel végre az Office 365 előtt is megnyílt az App Store kapuja - a hasonló előfizetések bevezetésében egyébként a cupertinói óriás a Microsofttal is aktívan együttműködött.

Noha közvetlenül a Microsofttól eddig is lehetőség volt a maces felhasználóknak hasonló előfizetésre, az végre az Apple saját alkalmazásboltjából is elérhető lesz, utóbbi kezeli továbbá az érkező frissítéseket is, ahogy azt a platform használói megszokhatták, illetve az előfizetési díj is az App Store fiókot terheli. A két cég szerint a bevezetés egy sor, szorosabb, Apple-specifikus integrációt is hoz, többek között a sötét megjelenítési téma, illetve a MacBookokról ismert Touch Bar érintőkijelző-sáv támogatása is élesedik, ez utóbbin már az Office appok menüsorai és eszközei is megjeleníthetők. Vállalati környezetben az appok az Apple Business Manageren keresztül oszthatók ki az alkalmazottaknak.

Az Apple hagyományosan az első évben 30 százalékot csíp le magának az alkalmazásboltjában megosztott szoftverek árából, ez a következő években 15 százalékra csökken. A vállalatok nem árulták el, hogy a Microsoft Office 365 csomag egyénenként évi 70 dolláros, háztartásonként pedig évi 100 dolláros árára is az alapértelmezett konstrukció vonatkozik-e, vagy a redmondi óriás tudott valamilyen egyedi megállapodást kötni az Apple-lel. A háztartásokat érintő csomag egyébként hat felhasználóra terjed ki, dolgozzon az bármely támogatott platformon, az előfizetésekhez továbbá havi 60 perc Skype-hívás és 1 terabájt OneDrive tárhely is tartozik.