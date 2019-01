Biztonságos mobilos hozzáférést ígér az Amazon a céges belső hálózatokhoz

Új szolgáltatást jelentett be az Amazon: a WorkLink nevű megoldás céges belső hálózatokhoz való hozzáférést hivatott megkönnyíteni okostelefonról, egyedi böngésző vagy VPN használata nélkül. A teljes mértékben menedzselt szolgáltatással a felhasználók egy kattintással hozzáférhetnek a belső weboldalakhoz és webappokhoz. Ehhez elég a WorkLink appot letölteniük, amely aztán a meglévő böngészőn keresztül teszi elérhetővé a belső vállalati tartalmakat. Hogy pontosan melyeket, azt a rendszergazdák határozhatják meg, a szolgáltatás pedig az Amazon szerint biztonságosan rendereli azt, nem meglepő módon az AWS-re támaszkodva.

A megoldás komoly előnye, hogy használata közben a vállalati adatok egyáltalán nem tárolódnak a végfelhasználók eszközein, illetve a cache-be sem kerülnek be - emiatt a vállalat szerint az adatvesztés vagy -lopás kockázata is jelentősen csökkenthető vele. A WorkLink mögött egy biztonságos, felhős böngésző dolgozik, amely az adott cég belső hálózatán elérhető tartalmakat egy teljes mértékben interaktív, egyszerű vektorgrafikus (SVG) másolat formájában teszi elérhetővé az alkalmazottak számára, azok saját mobilos böngészőin keresztül.

A szolgáltatás tehát sok VDI megoldással szemben nem streameli a megjelenített tartalmat, helyette egy interaktív képet ágyaz be, amely ugyanúgy görgethető, kattintható, illetve a szövegbevitelt is támogatja, akárcsak a reprezentált eredeti tartalom. Ennek megfelelően, mivel eredeti formájában semmilyen vállalati adat nem jut el a telefonra, azok a készülékeket potenciálisan megfertőző malware-ek jelentette veszélynek sincsenek kitéve.

Miután a felhasználó bezárta az adott munkamenetet tartalmazó böngészőfület, arra vonatkozóan semmilyen információ nem marad a telefonon, továbbá a háttérben működő, felhős böngészőről is minden törlődik, így az Amazon infrastruktúráján sem maradnak céges adatok. A WorkLinkkel tehát sem VPN-t, sem pedig MDM (Mobile Device Management) szoftvert nem kell bevezetni a cégnek a kapcsolat felépítéséhez - valójában a készülékek nem is kapcsolódnak közvetlenül a vállalati hálózathoz. A megoldással nem utolsó sorban pedig a felhasznált adatforgalom is karcsúsítható, a cég szerint a vektorgrafikus kép számottevően kisebb, mint a sokszor nagy méretű HTML vagy JavaScript tartalmak.

A WorkLink közvetlenül az AWS Management Console felületén konfigurálható, az alkalmazottak pedig egyszerűen a Play Store-ból, illetve az Apple App Store-ból tölthetik le hamarosan a szolgáltatáshoz tartozó alkalmazást. A WorkLink alkalmazottanként havi 5 dollárért vehető igénybe, és az Egyesült Államok mellett Európában is elérhető, a vállalat továbbá a közeljövőben más régiók támogatását is ígéri.