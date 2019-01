India legnagyobb kiadójával szerződött a Spotify

Megállapodást írt alá a Spotify a T-Series indiai kiadóval, amelynek következtében 160 ezer újabb dal kerülhet fel a streaming cég adatbázisába. A kiadó természetesen az indiai művészektől tartalmaz sok albumot, köztük bollywoodi és egyéb regionális filmzenei albumokat, de egyéb ismert helyi szerzeményeket is. A T-Series neve főként a YouTube-ról lehet ismerős, ahol hatalmas csatát folytat a PewDiePie néven ismert vlogerrel a legtöbb feliratkozóért folytatott első helyért - így az indiai kiadó 80,6 millió, míg a svéd videós 80,9 millió feliratkozónál tart jelenleg.

A T-Series igyekszik hangsúlyozni a közleményekben, hogy a megállapodás következtében az indiai zene szeretete világszerte még több helyre eljuthat, és a streaming platform 200 millió felhasználója is megismerheti azt. Továbbá a vállalat tapasztalata az érett piacokon segít majd az indiai streaming iparágban is kiépíteni a fizetett ökoszisztémát - nyilatkozták a T-Series igazgatói a Variety-nek. Ezenkívül a Spotify nemzetközi licencekért felelős igazgatója is elsősorban arra tért ki, hogy a megállapodásnak köszönhetően a Spotify mennyi zenével tudja színesíteni az katalógusait.

Közel az indiai piacra lépés

Emellett viszont az igazgatók a nyilatkozataikban nem említették azt a teljesen magától értetődő tényt, hogy a Spotify valójában az indiai piacra lépését tervezi már hosszú hónapok óta, amelynek ez a megállapodás az egyik legfőbb hírnöke. Érthető módon a Spotify szeretne betörni a leggyorsabban növekvő zenei piacként is számontartott Indiába, ahol 1,34 milliárd potenciális előfizető várja, akik vélhetően elsősorban indiai zenét szeretnének hallgatni. A streaming cég az iparági források szerint először a zenészekkel próbált közvetlenül megállapodni, ami nyilván a kiadók ellenérzését vonta maga után, és számos indiai vállalat azzal fenyegetőzött, hogy megvonja a zenei jogokat a Spotify szolgáltatásától.

A T-Series kiadóval kötött szerződés viszont arra utal, hogy az akadályok elhárultak a Spotify útjából, és hamarosan beteheti a lábát az indiai piacra. Mindez megerősíti a Bloomberg tavaly novemberi értesüléseit is, amely szerint a svéd vállalat a háttérben hónapok óta köti a szerződéseket a legnagyobb indiai jogtulajdonosokkal. Továbbá a vállalat külön indiai kommunikációs igazgatót is foglalkoztat tavaly óta, és helyi konkurenstől csábított át egy szerkesztőt, akik indiai zenei válogatások összeállításával foglalkozik.

A Bloomberg értesülései szerint az indiai streaming szolgáltatók nagyjából 100 millió előfizetővel rendelkeznek, akik közül nagyon kevesen váltottak eddig az ingyenes használatról a fizetős csomagra. A legnépszerűbb szolgáltatásnak a régióban a YouTube számít, ahonnan a felhasználók ingyenesen fogyaszthatják a zenei tartalmakat is. A hivatalos belépés az indiai piacra viszont a felhasználószám növekedésében mindenképp meggyőző lenne a Spotify befektetőinek a "világ többi része" közt emlegetett régióban - ami sokkal nagyobb a közel-keleti vagy észak-afrikai piacnál, ahol szintén nemrég indult a szolgáltatás.

A feladat majd ezután következik a cég számára, hogy a felhasználókat valós előfizetőkké változtassa, ahogy más piacokon is működik a stratégia. A Variety korábban arról írt, hogy a Spotify hivatalos rajtja Indiában nagyjából májusra várható, ahol a megszokott 30 napos ingyenes kipróbálásnál hosszabb prémium hozzáférési lehetőséget fog kínálni. A problémákhoz viszont hozzátartozik, hogy Indiában az infrastruktúra még sok helyen fejlődésben van, és internetelérési nehézségek is adódnak, ami tovább nehezíti majd az indiai felhasználók monetizálását.