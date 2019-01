Európában is jól fogynak a szerverek

A globális számokat követően az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) piacra lebontva is közölte a szerverek tavalyi harmadik negyedéves eladásait az IDC. Ezek alapján a hazánkat is magában foglaló régióban bár számottevően, de a komplett piachoz képest szerényebb mértékben nőtt a forgalom. A szerverekből származó bevétel így 3,29 milliárd dollárról 4,09 milliárdra emelkedett, amely 24,5 százalékos gyarapodásnak felel meg. Ezzel szemben a teljes piacra 37,7 százalékot mért a piackutató, amely 13,2 százalékpontos különbséget jelent.

Gyakorlatához híven kategóriákra bontva is közli a negyedéves értékesítéseket az IDC. Ez alapján most is az egyedi igényekre összeállított, úgynevezett multi node (sűrűségre optimalizált) kiszolgálókra nőtt leginkább az igény: darabszámban 70,3, a forgalmat tekintve pedig 133,2 százalékos gyarapodást mért a piackutató. A sztenderd rack kiszolgálóknál lényegesen kisebb mértékű volt a gyarapodás, darabszámban csupán 4,6, forgalomban pedig 23,1 százalékos volt a javulás. A jelentés még említi a javarészt mainframe-eket takaró nagy rendszereket, melyekből darabszámra 20,3 százalékkal fogyott több.

A gyártók listájának élén továbbra is a HPE áll, mely egy évvel ezelőtti produkcióját 13 százalékkal tudta felülmúlni, aminek hála végül 1,17 milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Ennél nagyobb mértékben növelte eladásait a második helyezett Dell, amely 28 százalékos javulással 863 millió dollár értékben tudott kiszolgálókat értékesíteni. A negyedik Lenovo produkálta a legnagyobb ugrást, egy év alatt közel duplájára (98 százalékkal) nőtt a szerverekből befolyt bevétel, amely számszerűen 442 millió dollárt hozott a konyhára. A stagnáló IBM-nek csak az ötödik helyre futotta, az 1 százalékos csökkenéssel együtt 271 millió dollár folyt be a Nagy Kék kasszájába.

Említésre érdemes az ODM-ek (bérgyártók) produkciója, melyek ahogy globálisan, úgy az EMEA régióban is folyamatosan növelik forgalmukat. Ezt gyakorlatilag a nagy felhős szolgáltatók (hyperscalerek) adatközpontos beruházásai táplálják, az összes meghatározó vállalat folyamatosan bővít, beleértve a Microsoftot, a Facebookot, vagy épp az Amazont. A folyamatot a cégek számos esetben már házon belül végzik, amire jó példa a Facebook Open Compute Project, vagy a Microsoft Project Olympus, melyek saját tervezésű szervereket, illetve egyéb adatközpontos komponenseket, például tárolókat takarnak. A projektek méretét jól szemlélteti, hogy ezeknek hála egy negyedév alatt 508 millió dollárt kaszáltak a bérgyártók, amely 2018 harmadik negyedévében az IDC rangsorának harmadik helyét eredményezte.

Az IDC megjegyzi, hogy bár a régió forgalma 24,5 százalékkal nőtt, a darabszám ezt távolról sem követte le, az 551 000 értékesített szerver ugyanis mindössze 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Mindez egyrészt a még mindig magas memóriaáraknak, másrészt pedig annak köszönhető, hogy a vásárlók jellemzően komolyabb, kettő vagy több processzorral szerelt kiszolgálókat rendeltek. A piackutató szerint ezek okán az egyprocesszoros rendszerek részesedése 18,2-ről 17 százalékra mérséklődött, a kétprocesszoros rack kiszolgálók átlagára pedig 18,8 százalékkal ugrott meg.

A magyar piac is nőtt

A hazai szerverpiac forgalma 15 millióról 17,6 millió dollárra (kb. 5 milliárd forintra) nőtt, amely 17,3 százalékos javulást jelent a tavalyi harmadik negyedévhez viszonyítva, amely egyébként elmarad a régió ütemétől. A globális trendnek megfelelően a darabszám nem követte le a forgalom növekedését, a gyártók összesen 2737 szervert értékesítettek, amely 25,9 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A blade kiszolgálókból 526 darab kelt el 4,93 millió dollár összértékben, mely utóbbi 18,1 százalékos gyarapodást tartalmaz. A jellemzően a mainframe-eket (pl. IBM Z) takaró nagy rendszerek forgalma ugrott meg legnagyobb mértékben, az 1,24 millió dolláros összeg az előző évi bő nyolcszorosa. Ezen kiszolgálók átlagára rendkívül magas, az említett összeg mindössze 7 darab terméket takar, így vélhetően épp a harmadik negyedévre esett valamely nagyvállalat frissítési ciklusa.

Összértéket tekintve a rack kiszolgálók adták a magyar piac értékesítéseinek oroszlánrészét. Bár a 10 millió dolláros összeg még regionálisan is rendkívül szerény, hazai viszonylatban ez a szerveres értékesítések 57 százalékát teszi ki. A multi node rendszerekből mindössze 37 darab kelt el 250 000 dollár értékben, mely utóbbi 68,2 százalékos csökkenést takar. Ugyancsak tovább csökkent az egykoron idehaza kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett toronyszerverek eladása. A pár évvel ezelőtt még több ezres nagyságrendben értékesített rendszerekből a tavalyi harmadik negyedévben már csak 888 darab kelt el 1,14 millió dollár értékben, mely utóbbi 44,1 százalékos csökkenést jelent. A folyamatos lejtmenetnek két oka lehet: a torony kiszolgálókat jellemzően a kisebb kkv-k választották költséghatékony megoldásként, a felhős szolgáltatások terjedésével azonban egyre többen fizetnek elő valamilyen publikus felhőszolgáltatásra, ily módon megtakarítva az egyszeri beruházást és az üzemeltetés költségét. A gyártói top 5-öt (betűrendben) a Dell-HPE-Huawei-IBM-Lenovo fogat alkotja (részletesebb bontást most is a piackutató fizetős ügyfelei érhetnek el).