Tovább bővíti gyártókapacitását az Intel

Több üzemét is bővíti az Intel - jelentette be a vállalat. A chipgyártó Írországban, Izraelben, illetve Oregon államban található üzemének kapacitását is megnöveli. A vállalat ettől azt reméli, hogy a jövőben lényegesen gyorsabban tud majd reagálni az esetleges váratlanul megugró igényekre. Emellett az Intel közölte, hogy a 7 nanométeres technológiára dedikált arizonai Fab 42 telepítési munkálatai jó ütemben, a terv szerint haladnak. Végül, de nem utolsó sorban pedig a vállalat azt is elhintette, hogy jövőben NAND és 3D XPoint fejlesztéseit Új-Mexikóban fogja végezni, immár a Micron nélkül.

Az Intel még október elején erősítette meg, hogy nem képes maradéktalanul kiszolgálni a piaci igényeket. A vállalat weboldalán is olvasható tömör nyilatkozat szerint a gyártó jelenleg képtelen elegendő chipet előállítani, illetve szállítani. Tűzoltás gyanánt a drágább modelleket priorizálja az Intel, legyen szó a szerverekbe szánt Xeon, vagy a PC-s Core processzorokról. A közleményből továbbá kiderült, hogy hosszabb távon kapacitásbővítésben gondolkozik a vállalat, és 1 milliárd dollárt szán a 14 nanométeres technológiát alkalmazó gyártósorok bővítésére. Ez utóbbi beruházás kivitelezése hamarosan megindul, a Kiryat Gatban (Izrael), a Leixlipben (Írország), illetve a Hillsboroban található üzem(ek) kapacitása fog bővülni.

A vállalat ezzel párhuzamosan tovább dolgozik a masszív késéssel, várhatóan már csak jövő év második felében piacra kerülő 10 nanométer felfuttatásán, mellyel párhuzamosan a 7 nanométer fejlesztései is folynak. A technológiához egy külön üzemet, az arizonai Chandler városában található Fab 42-t készíti fel (pontosabban fejezi be) az Intel. A vállalat még tavaly év elején jelentette be, hogy potom 7 milliárd dolláros beruházással a 7 nanométeres gyártástechnológiára rendezi be régóta üresen porosodó üzemét, amelyben logikai áramkörök, vagyis processzorok készülnek majd, legkorábban 2020-2021 környékén.

Eközben a memóriás fejlesztésekről sem feledkezik meg a vállalat, amely a jövőben a Microntól elválva saját maga végzi a munkálatokat. Ennek egyik oka, hogy egy opciójával élve a Micron 1,5 milliárd dollárért teljesen kivásárolja az Intelt. A tranzakció lezárásával a Utah államban található Lehi városa melletti üzem 100 százalékban a Micron kezébe kerülhet. Ezzel a NAND alternatíváját jelentő 3D XPoint gyártósorok teljes egésze a Micron szolgálatában áll majd. A Micron szándéka egyben a 2005-ben létrehozott IM Flash, vagyis az Intel-Micron együttműködés végét is jelenti, a két fél a jövőben teljesen eltérő termékstratégia szerint folytathatja a fejlesztést és a gyártást.