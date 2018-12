Könnyebb lesz a közös munka a G Suite felhasználókkal

Hamarosan a G Suite felhasználói PIN-kód segítségével is meghívhatnak olyanokat a dokumentumaik szerkesztésére, akik nem rendelkeznek G Suite előfizetéssel vagy akár Google-fiókkal, jelentette be a vállalat egy blogbejegyzésben. A funkcióval a cégen kívüli felhasználók - például külsős projekttagok, partnerek vagy megrendelők - megtekinthetik a dokumentumot, szerkesztéseket javasolhatnak, hozzászólásokat fűzhetnek vagy pedig közvetlenül is szerkeszthetik a szöveges (Docs), táblázatos (Sheets) fájlt vagy diasort (Slides), ha éppen közös dokumentumon dolgoznak. Az eddigiekben mindez például a dokumentumok emailes küldözgetésével volt elképzelhető, de az egyelőre bétában lévő új funkcióval már nem kell a szerkesztésekhez elhagyni a G Suite felületét.

A hozzáférést a PIN-kódos formában az adminisztrátorok szabályozhatják, akik beállíthatják, hogy a lehetőség a szervezeten belüli részlegektől vagy pedig a címzett doménektől függjön. A rendszergazdák létrehozhatnak külön listát is, hogy a kollégák milyen doménekkel oszthatják meg a dokumentumaikat szerkesztésre, vagy pedig beállíthatják, hogy csak a szervezeten belül maradjon a megosztási lehetőség. A szerkesztésre meghívott külsősök emailben kapják meg az azonosítót, amelyet aztán a G Suite felületén a dokumentum megnyitásához be kell gépelniük. A fájlok tulajdonosai láthatják minden tevékenységgel kapcsolatban, hogy ki végezte, és bármikor visszavonhatják a hozzáférést. Eközben pedig az adminisztrátorok ellenőrizhetik és kezelhetik a külső megosztásokat.

A külsősökkel való együttműködési lehetőség egyelőre csak béta módban működik, melynek keretében a vállalati felhasználóknak ezt a dokumentumot kell kitölteniük, köztük annak a nem G Suite-os doménnek megadásával, amellyel a tesztidőszak alatt szeretnék használni a funkciót. A PIN-kódos megosztási lehetősséggel kapcsolatos további információkat az Admin Help felületről lehet elérni.

Az új külsős megosztási funkció minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a Google az utóbbi időben nagy erőkkel dolgozik a vállalati felhasználók bevonzásán az ökoszisztémába, és ezért folyamatosan fejleszt számukra új megoldásokat. A Reuters februári cikke szerint a vállalatnak az elmúlt két évben sikerült is dupláznia, azaz 4 millióra növelni az előfizető szervezetek számát. A nagy előfizetők közé tartozik például a Verizon Communications, a Nielsen Holdings vagy a Colgate-Palmolive, amelyek önmagukban 250 ezer dolgozót hoztak be a felhasználók közé.

Mindez viszont még mindig kevés az Office 365 előfizetőihez képest, a Gartner 2016-os adatai szerint az Office 365 összesen 13,8 milliárd dolláros értékesítést ért el, míg a G Suite a második helyen 1,3 milliárd dollárral szerepel - idézte a Reuters. A két versenyző szereplő egymás szolgáltatásaihoz is folyamatosan fejleszt kiegészítőket, hogy a szolgáltatások felhasználói egymás dokumentumait is meg tudják tekinteni, és hozzászólásokat fűzni. Az Office 365 versenyelőnye tehát elég erősnek látszik, amin a Google jelenleg nem igazán tud változtatni, de azért részben az újabb funkcióknak köszönhetően folyamatosan növeli a G Suite előfizetői bázisát.