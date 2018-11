Hirdetésekkel kísérletezett a Windows 10-es email kliens

Hirdetések ütötték fel a fejüket a Windows 10 levelezőkliensében és naptárappjában is, legalábbis egyes Insider Preview tesztelőknél - a váratlanul felbukkant reklámok kapcsán a Microsoft gyorsan visszavonulót fújt, a negatív visszhangot azonban így sem sikerült elkerülnie.

Az Aggiornamenti Lumia tweetje szerint a reklámok egész pontosan az aktív Office 365 előfizetéssel nem rendelkező felhasználóknál bukkantak fel - a The Register pedig az Office.com-on egy azóta törölt FAQ-ban leírást is talált a kísérletről. Utóbbiból kiderült, hogy célzott reklámokról van szó: a Windows egy-egy eszközön minden felhasználóhoz egyedi hirdetési azonosítót rendel, amellyel a Microsoft és külső fejlesztők alkalmazásai is képesek különböző reklámokkal megcélozni az adott felhasználót - nagyon hasonlóan a webolalakon használt cookie-khoz. Az azóta eltávolított leírás szerint az "érdeklődésalapú" hirdetések lekapcsolhatók, ebben az esetben az ID-hez a Windows nem rendeli hozzá a potenciális érdeklődési köröket, a hirdetések azonban így sem tűnnek el az érintett rendszereken, csak épp célzottan osztja majd ki azokat a vállalat. A cég azt is siet hozzátenni, hogy a targetáláshoz nem használ fel személyes adatokat, illetve az emailekből, naptárból vagy a névjegyekből származó információkat - a hirdetések pedig Office 365 Home vagy Personal előfizetéssel kikapcsolhatók.

A reklámok felfedezését követően nem sokkal a Microsoft kommunikációs vezetője Frank X. Shaw Twitteren igyekezett tisztázni, hogy egy kísérleti funkcióról volt szó, amelyet a cég nem akart széles körben tesztelni és amelyet ugyanezzel a lendülettel a Microsoft le is kapcsolt. Ezután a vonatkozó FAQ is eltűnt az Office oldaláról. Mindenesetre hogy a cég nem akarta "széles körben" tesztelni a megoldást, erősen vitatható, a The Register szerint brazil, kanadai, ausztrál és indiai felhasználókhoz is eljutottak a beágyazott hirdetések.

Azt is érdemes észben tartani, hogy a cég nem egy ingyenes szolgáltatásnál játszott el a reklámok gondolatával, hanem annál a Windows 10-nél, amelyet a felhasználók korábban már megvásároltak - és akiktől egy újabb összeget kért (volna) a cég a hirdetések kigyomlálásáért. A Microsoftnak a közelmúltban volt már hasonló, a felhasználók körében felháborodást keltő kezdeményezése, szeptemberben az Edge böngésző használatára próbálta agresszívan rávenni az Insider Preview felhasználókat: akkor a Chrome vagy Firefox telepítésekor jelent meg egy ablak, amely a "biztonságosabb, gyorsabb" Edge kipróbálására biztatott. A cég akkor is sietett hangsúlyozni, hogy csak tesztfunkcióról van szó.

Remélhetőleg az email kliensbe és naptárba ágyazott hirdetések sem jutnak ennél tovább, szerencsére a cég által produkált villámgyors hátraarc, illetve hogy a megoldás írmagját is eltüntette a vonatkozó FAQ szekcióból, erre utal - a felhasználók visszajelzései elég egyértelműek voltak a funkció kapcsán.