Nyílt forráskódú emulátorra épül a PlayStation Classic

Újabb részletek derültek ki a Sony heteken belül megjelenő nosztalgiakonzoljáról, a PlayStation Classicról. Az Ars Technica értesülése szerint a japán vállalat a már jól ismert, PCSX ReARMed nyílt forráskódú emulátorra építi retró játékgépét, amelynek gyökerei még az előző évtized elejéig nyúlnak vissza. A lépéssel a Sony időt és pénzt spórol, ReARMed szoftver ugyanis hosszú évek fejlesztésének hála kiforrott, nem utolsó sorban pedig a nyílt forrásnak hála teljesen ingyenes. A PlayStation Classic épp három hét múlva, december 3-án kerül piacra, mely dátum egybeesik az első Sony konzol 24. születésnapjával.

A ReARMed a népszerű PCSX emulatorból gyökerezik, mely utóbbit 2000 és 2003 között látott napvilágot a népszerűbb PC-s operációs rendszereken, azaz Windowson, Macen, illetve Linuxon. A korosodó PCSX-et évekkel később felkarolta a fejlesztők egy csoportja, az így elkészült PCSX Reloaded pedig számos hibajavítás és új funkciót mutatott be. Végül ebből született meg a ReARMed fork, amely például már lehetőséget nyújt a hálózati játékra és az úgynevezett save rewindra, amivel a felhasználó visszaugorhat a játékmenetben.

Bár utóbbi két funkció kimarad a PlayStation Classic konzolból, ez vélhetően nem zavarja majd túlságosan a retró élményre vágyókat. A klasszikus játékgép újrakiadását ugyanis 20 örökzöld címmel szállítja majd a Sony. A listán olyan játékok szerepelnek, mint a a Final Fantasy VII, a Jumping Flash, a Ridge Racer Type 4, a Tekken 3, vagy épp a Wild Arms. A készüléken az eredeti gépről ismert gombokat is megtaláljuk, a "Reset" billentyűvel itt szüneteltethető a játék, az "Open" gomb, amely annak idején a konzol optikai meghajtóját nyitotta, most a virtuális lemezek közötti váltásra használható. A nosztalgiakonzolhoz két kontroller jár majd (az eredeti modellek USB-s másolatai) amelyekkel egyes játékoknál a helyi többjátékos mód is kihasználható lesz.

A PlayStation Classic bruttó 100 eurós ajánlott fogyasztói áron rajtol majd globálisan, december 3-án, a vállalat tehát még az idei ünnepi szezonra elérhetővé teszi majd a készüléket. A gyártó valószínűleg leszűrte a Nintendo saját nosztalgiakonzolos hajrájának tanulságait: a rivális készülékeit, a NES és SNES Classic Editiont is villámgyorsan lepucolták a fizikai és online boltok polcairól a vásárlók, méghozzá olyan lendülettel, hogy a Nintendo nem is tudta kiszolgálni az iszonyatos vásárlói igényeket. Érdekesség, hogy a konkurens saját, házon belül fejlesztett emulátort készített a nosztalgiakonzolokhoz, bár ez a részlet valószínűleg csak a vásárlók elenyésző részét érdekelte.