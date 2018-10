Amerikában legálissá vált az elektronikus eszközök házi javítása

Megjelent az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának legfrissebb listája arról, hogy milyen körülmények között lesz törvényes a szoftverekhez tartozó másolásvédő, digitális jogkezelő (digital rights management, röviden: DRM) rendszerek kikerülése. Az intézmény háromévente jogosult az 1998-ban megalkotott digitális szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act, röviden: DMCA) kiegészítésére vagy a korábbi kiegészítések változtatására, mely eredetileg megszabja, hogy az eszközökre telepített védelmi rendszerek kijátszása bűncselekménynek minősül. A Kongresszusi Könyvtár azonban jogosultságot kapott, hogy meghatározza a kivételes eseteket, emiatt a cégek és különböző érdekvédő szervezetek folyamatosan lobbitevékenységet folytatnak, hogy a saját érdekeikben álló kitételek jelenjenek meg vagy éppen ne jelenjenek meg a listában.

Míg például 2003-ban még csak négy törvény alóli kivételes esetet fogalmazott meg az intézmény, addig a 2018-as dokumentum kilencet megújított, és nyolc új esetet is meghatározott, sok esetben alpontokkal együtt. Ezek közül idén legfőképpen két módosítás tartott számot nagyobb érdeklődésre. Az egyik lehetőséget ad a DRM feltörésére az elromlott autós szoftverek és az elektronikus eszközök, mint például telefonok, tabletek, okosórák, routerek vagy személyi asszisztensek "házi" megjavítása érdekében - a Right to Repair kezdeményezésnek köszönhetően. Viszont valóban minden csak házilag oldható meg, mivel a DRM feltöréséhez és a termékek javításához szükséges eszközöket továbbra sem lehet árulni, az ingyenes terjesztésük pedig "szürke zónának" számít a The Register szerint.

A "Right to Repair" mozgalom követelései

Továbbá a régi játékok kedvelői is örülhetnek, mivel a játékokat eddig csak a játékkörnyezetet eredetileg futtató, mára elavult eszközökön lehetett legálisan játszani. Ez meglehetősen megnehezítette például a régi játékok tanulmányozását vagy megőrzését. A Kongresszusi Könyvtár a könyvtárak számára már korábban is lehetővé tette, hogy megőrizzék a játékok másolatait futtatható formában, mostantól viszont másoknak is lesz rá lehetősége. A módosítás szerint ugyanis ha a szerzői jog tulajdonosa vagy képviselője már "megszüntette a külső számítógépes kiszolgálóhoz való hozzáférés biztosítását, amely megkönnyíti a hitelesítési folyamatot", akkor a felhasználó a saját számítógépére vagy játékkonzoljára lemásolhatja és módosíthatja is a programot a hozzáférés helyreállítása érdekében.

Ezenkívül például a törvényváltozás értelmében már nem lesz szövetségi bűncselekmény a hálózatba kötött, részben vagy teljes mértékben implantált orvostechnikai eszközökből származó betegadatokhoz (data output) való hozzáférés. A jailbreak lehetősége már kiterjed a hangalapú asszisztensekre, mint például az Amazon Echóra vagy a Google Home-ra is. A telefonok, tabletek, mobil hotspotok és viselhető eszközök kapcsán pedig megengedett lesz a szolgáltatófüggetlenítés annak érdekében, hogy másik vezeték nélküli hálózathoz tudjanak az eszközök csatlakozni.

Egy másik érdekes kitétel szerint, ha a vakok törvényes kereskedelmi csatornákon keresztül jutottak hozzá a szoftverekhez, akkor megkerülhetik a digitális jogkezelő rendszereket annak érdekében, hogy a képernyőolvasó programmal felolvastassák a tartalmát. Azonban a törvény és annak ellentmondásait erősítő példa, hogy ugyan a vakok lehetőséget kapnak a DRM feltörésére, de lényegében nekik saját szoftvert kellene fejleszteni az eszközeikhez. A törvény szerint ugyanis továbbra is illegális a DRM-et megkerülő képernyő-felolvasó eszközök értékesítése, amelyet a vakok megvásárolhatnának.

Sokan kifogásolják a DMCA módosítási folyamatát, ami meglehetősen távol áll a valóságtól. Ahogy az Ars Technica is kifejti, a szabályozás ugyan bűncselekményként tartja számon a törvénybe nem foglalt esetekben a másolásvédelem feltörését, mégis az interneten rengeteg ezt megkönnyítő szoftver található, amelynek fejlesztőit látszólag senki nem igyekszik megbüntetni. Így pedig a Kongresszusi Könyvtár háromévente megjelenő módosításai feleslegesnek tűnnek, de szimbolikus jelentőséggel bírnak. Mindenesetre a digitális szerzői jogi törvény változtatásai a a héten már életbe is léptek, azonban a felsoroltak kizárólag az Egyesült Államokra vonatkoznak, és nem jelentenek változás más országokra, akár a magyarországi jogszabályokra.