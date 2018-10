A nagyvállalatok felé nyit a felturbózott Firebase

A napokban zajlik Prágában a Firebase Summit 2018, a Google platformjának éves fejlesztői konferenciája. A rendezvényen a cég több újdonságról is beszámolt, amelyekkel a nagyvállalati ügyfelek számára is igyekszik vonzóbbá tenni a platformot, amelyet blogposztja szerint jelenleg több mint 1,5 millió alkalmazás használ havi rendszerességgel.

Az első jó hír, hogy a cég végre szerveroldalon is jobban nyit a fejlesztők felé, a Firebase Management API-val. Egy REST API-ról van szó, amellyel előre megadott módon hozhatók létre és kezelhetők az egyes projektek, illetve a Firebase környezetek létrehozása és törlése is egyszerűen beépíthető a létező munkafolyamatokba. A Management API-nak hála továbbá már a StackBlitz és Glitch webes IDE-kből közvetlenül lehetőség nyílik elvégezni a deployment feladatokat a Firebase Hostingra: a két platform a cég szerint felismeri, ha a fejlesztő Firebase appon dolgozik, és egy kattintással lehetővé teszi a deploymentet.

A vállalat Google I/O-n megismert arcfelismerő API-ja is bővül, utóbbi béta verzióban az arcok körvonalait tudja több mint száz pont alapján meghatározni. Ezzel az egyes appok különböző virtuális maszkokat, kiegészítőket húzhatnak valós időben a felhasználó kameraképe fölé, ahogy azt már több AR appban is láthattuk.

A tesztelés is egyszerűbb lesz, a Google helyi emulátorokat ad ki a Cloud Firestore-hoz és a Realtime Database-hez is, továbbá az appok verziófrissítés nélküli tatarozásához használt Remote Config is ráncfelvarrást kapott, Cloud Funcitons és Firebase Cloud Messaging integráció formájában, így egyszerűbben értesíthetők az appok az új konfigurációk élesítéséről. De az Apple mobilos platformjának is jut a frissítésekből, a keresőóriás már a Google I/O-n nyitott a rendszer felé az iOS-es Firebase Test Lab bétájával - ez utóbbi most végre stabil verzióhoz ért, az iOS 12 és korábbi kiadások támogatását is megkapta, sőt, a Firebase konzol saját iOS UI integrációval is kiegészül.

Az alkalmazások teljesítményén a fejlesztők az új Performance Monitoring funkcióval csiszolhatnak, amely a már éles appokban felbukkanó problémákat segít levadászni, amelyekről automatizált figyelmeztetést küld. A megoldással a kevésbé fontosnak ítélt problémák "némíthatók", azokra lehetőség van a kritikusabb hibák kigyomlálása után visszatérni. A felmerülő hibákról ezen felül a szintén új PagerDuty funkcióval is értesülhetnek a fejlesztők, amely a Firebase Crashlytics adatait gyűjti össze, és a fontosabb problémákról emailes összefoglalót küld.

A konferencián az analitikának is jutott hely, a cég első körben a tavaly bejelentett Firebase Predictionst léptette elő bétából stabil verzióba. Utóbbi gépi tanulással ad előrejelzéseket a fejlesztőknek az egyes appok használati adatai alapján, a várt felhasználói viselkedésről - azaz hogy mely csoportok fognak jó eséllyel költeni az appban, netán kik fognak lemorzsolódni. Az appot elhanyagoló felhasználóknak a Firebase Cloud Messaging segítségével küldhetők értesítések, hogy újra használatba vegyék az adott alkalmazást - az ehhez tartozó konzol pedig új UI-t kapott, amellyel összetett, automatizált értesítési kampányok is levezényelhetők.

A Firebase-re támaszkodó fejlesztők emellett egy sor új, fejlesztés alatt álló funkciót is kipróbálhatnak, ha feliratkoznak a cég alfa programjába. Az újdonságok részletes listájáért érdemes felkeresni a Google blogposztját.