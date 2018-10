Nagyot gyengült az LG mobilos üzletága

Komótosan növekvő eladásokról és lendületesen megugró profitról ír az LG frissen közzétett negyedéves pénzügyi jelentésében, amelyet szokás szerint a háztartási gépekért felelős divízió hajtott - de a feltörekvő járműkomponens részleg is egyre nagyobb részben járul hozzá a cég bevételeihez. Bár a vállalat az előző évhez képest elég jól vissza tudta fogni a mobilkommunikációs részleg veszteségeit, az továbbra is mínuszban van, az eladások vitorlájába egyelőre nem sikerült új szelet fogni. A koreai gyártó 13,5 milliárd dollárnak megfelelő bevételről számolt be az idei harmadik negyedévben, ez visszafogott, 1,3 százalékos növekedést jelent az egy éve közölt számokhoz képest - ezt viszont ügyesen sikerült profitra fordítania a cégnek, az időszakban jelentett, 435,5 millió dollárnak megfelelő nyereség igen látványos, közel 48 százalékos ugrást jelent a tavalyi Q3 eredményeihez viszonyítva.

A legnagyobb bevételt ismét a már említett, háztartási gépekkel és légkondicionálókkal foglalkozó üzletág termelte, ez 4,2 milliárd dollárnak felel meg, ami 1,5 százalékkal több mint tavaly ilyenkor. A részleg üzemi nyeresége ugyanakkor egy hajszálnyit esett , 0,4 százalékos zsugorodás után 358,9 millió dollárnál állt meg. Az gyártó szerint elsősorban Koreában, Európában és Észak-Amerikában pörögtek az eladások, amelyek az Ázsia többi részén és a Latin-Amerikában tapasztalt lassulást is javarészt ellensúlyozni tudták. A következő időszakban a cég főként a prémium termékek értékesítésére fókuszál majd, hogy növelje nyereségét.

Az otthoni szórakoztatóelektronikai részleg teljesítménye ennél szerényebb volt, annak bevétele 8,6 százalékot esett a tavalyi Q3-hoz képest, 3,25 milliárd dollárra, üzemi profitja pedig 16 százalékkal lett kevesebb, 284,8 millió dollárnál állt meg. A visszaesés itt is a latin-amerikai régió lassulásának köszönhető, illetve a nyári labdarúgó világbajnokság miatt is inkább az év első felére koncentrálódtak az eladások. Az ünnepi szezonban ugyanakkor ugyanakkor komoly fellendülésre számít a cég, itt is a felső kategóriás készülékekre helyezve a hangsúlyt.

A mobilkommunikációs részleg folytatja a zuhanórepülést, 1,78 milliárd dolláros bevétele fájdalmas, 24 százalékos gyengülés az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest. Cserébe viszont a gyártónak az üzemi veszteségen látványosan sikerült javítania, az bő 60 százalékkal kevesebb lett mint egy évvel ezelőtt, így a részleg az idei harmadik negyedévben 128,3 millió dolláros mínuszt könyvelhetett el. A cég ezt a javulást az ügyesebben elosztott anyag- és komponensköltségeknek tudja be - noha a piacvezető gyártók termékeivel továbbra sem sikerül felvennie a versenyt az eladásokban. Ez utóbbi a koreai cég várakozásai szerint a következőkben csak nehezebb lesz, az ünnepi szezonra készülve ráadásul a reklámköltségek jelentős megugrására is számítani lehet. A gyártó az ősszel bejelentett V40 Thinq csúcsmodelltől, illetve a belépőszintű készülékektől remél fellendülést.

A járműkomponens üzletág már jóval biztatóbb képet mutat, a divízió bevételei 41,2 százalékkal lőttek ki, immár az egymilliárd dollárt is meghaladva - dacára az emelkedő alapanyagáraknak. A fiatal részleg így már szabad szemmel is látható mértékben veszi ki a részét az LG teljesítményéből. A vállalat ugyanakkor a területen továbbra is szinte minden fillért visszaforgat kutatás-fejlesztésbe, így a szegmens mínuszban mozog, ráadásul most majdnem 43 százalékkal több üzemi veszteséget termelt mint tavaly, ez az összeg ugyanakkor így is alig több mint 37,5 millió dollár.

A B2B részleg bevételei is visszaestek, 10,2 százalékkal, így 505,1 millió dollárt termelt a divízió az LG-nek. Ehhez vékony, 30,7 milliós üzemi nyereség párosul, mintegy 35,7 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi harmadik negyedévben. A gyenge teljesítmény a gyártó napelemei iránti csökkenő keresletnek köszönhető, aminek 10 százalékos éves visszaesését a kereskedelmi kijelzők szépen növekedő eladásai sem tudták ellensúlyozni.