Tim Cook Amerikában is adatvédelmi szabályozást sürget

Beszédet tartott Tim Cook Apple vezérigazgató az Adatvédelem és Adatvédelmi Biztosok 40. Nemzetközi Konferenciáján az Európai Parlamentben, amelyben elsősorban az adatgyűjtés veszélyeire hívta fel a figyelmet - a teljes beszéd innen elérhető. Az Apple-vezér meglepően erősen fogalmazott azokkal a technológiai cégekkel szemben, amelyek "adatipari komplexumokként" a nyereség maximalizálását tűzték ki célként, mellyel vélhetően például a Facebookra, a Google-re és az Amazonra célzott, de beszédében egyszer sem említette névvel a vállalatokat.

Cook szerint az adatfelhalmozó vállalatok a saját, mélységesen személyes információinkat "katonai hatékonysággal" fegyverként használják ellenünk, miközben minden nap milliárd dollárok cserélnek gazdát és megszámlálhatatlan sok döntést hoznak a kedveléseink, a baráti és rokoni kapcsolataink, beszélgetéseink, vágyaink, félelmeink, reményeink és álmaink alapján - mondta. Majd hozzátette, hogy ezek az adatok önmagukban ártalmatlanok, de hozzáértő összeállítást, szintetizálást követően olyan digitális profilok jönnek létre, amelyeket a cégek felvásárolhatnak. Az adatok által ugyanis a vállalatok jobban megismerhetik a felhasználókat, mint amennyire ők ismerik saját magukat.

Márpedig mindez az Apple vezérigazgatója szerint kimeríti a megfigyelés ("surveillance") kategóriáját, és ezért nem szabad pozitívként bemutatni a következményeit, mivel a személyes adatok az adatgyűjtő cégek számára csak a meggazdagodást szolgálják. Ennek pedig zavarni kéne a felhasználókat, és ezért is tartja helyesnek az Európai Unióban a GDPR-t, amely megmutatta, hogy a politikai akarat és a jó szabályozás együtt képes mindenki érdekeit egyformán védeni. Szintén pozitívumként említette Cook, hogy Szingapúrban. Japánban, Brazíliában vagy Új-Zélandon is komoly adatvédelmi kérdéseket tesznek fel a szabályozók, és ennek megfelelő hatékony reform kialakításán dolgoznak.

Tim Cook beszéde az Európai Parlamentben tartott konferencián

Cook egyértelműen kijelentette, hogy az Apple teljes mértékben támogatja az Egyesült Államokban is egy átfogó szövetségi adatvédelmi törvény bevezetését. Az igazgató az adatvédelmet egy alapvető emberi jognak tartja, és ennek részeként a GDPR elvei közül négy kulcselemet az amerikai szabályozásba is beemelne. Elsőként említette az adatminimalizáció elvét, melynek keretében a vállalatok azonosíthatatlanná teszik az adatokat vagy egyszerűen csak minél kevesebbet gyűjtenek közülük. Cook szintén kiáll a tudáshoz való jog fontossága mellett, mely szerint a felhasználóknak tudni kellene milyen adatokat gyűjtenek a cégek róluk. Továbbá a vezérigazgató az adatok hozzáféréséhez, szerkesztéséhez és törléséhez is jogot adna, valamint támogatná az adatok biztonságos tárolását.

Az Apple-vezér szerint viszont a véleményével nem túl népszerű a Szilícium-völgyben, mivel sokan teljesen ellenzik a hivatalos adatvédelmi szabályozást, míg mások nyilvánosan támogatják azt, de "a zárt ajtók mögött" ellenállnak annak. Hiába mondják bizonyos cégek, hogy az adatvédelmi korlátozások miatt nem tudják kihasználni a technológia valódi potenciálját, ez Cook szerint nem csak rossz meglátás, de kifejezetten romboló is. Az Apple vezérigazgatója szerint ideje felismerni, hogy a technológia valódi potenciálját nem lehet kihasználni a felhasználókba vetett bizalom nélkül, és ezért a cupertinói vállalat kultúrájának része megvitatni minden általuk készített termék társadalmi hatását. Cook szerint ezek a nyilvános viták és az átláthatóság egyre fontosabbá válik a technológiai fejlesztések előrehaladásával, és ezeknek a vitáknak, szabályozásoknak a kezdeményezése a vállalatok felelőssége.