Extravagáns professzionális és üzleti hibridek jönnek a HP-tól

Két új hibriddel rukkolt elő a HP, a gyártó Spectre x360 és Elitebook x360 modelljei is frissültek, a ráncfelvarrás pedig nem csak a motorháztető alatt, de a dizájnban is tetten érhető. Mindkét modell az ismert, 360 fokban hátrahajtható kijelzővel érkezik, így a hagyományos notebook mód mellett táblagépként is használható.

Különösen a Spectre x360 formaterve sikerült egyedire, a vállalat a lekerekített formák helyett hangsúlyosan szögletesre vágta a készülékházat. Utóbbi talapzatának felső, kijelzőjének pedig alsó sarkait is élesen levágta, ami kifejezetten egyedi, "agresszív" megjelenést ad a gépnek - főként hogy a levágott sarkok nem maradtak üresen, egyik oldalon egy USB-C aljzat, másikon pedig a gép bekapcsológombja kapott helyet.

A gép 13 és 15 hüvelykes kivitelben lesz kapható, mindkét esetben akár UHD felbontással, a kisebb modell Whiskey Lake generációs négymagos, a nagyobb pedig hatmagos Coffee Lake Intel Core i7 chippel. Utóbbinál a dedikált grafika sem marad ki a felhozatalból, a hibrid igény szerint GeForce GTX 1050 Ti Max-Q GPU-val is elérhető. Thunderbolt 3 portokkal érdekes módon a kisebb gép járt jobban, az USB-C aljzat mögött abból mindjárt kettőt is találunk az eszközön, a nagyobb modellnél csak az egyik ilyen aljzat támogatja a szabványt, a másiknál USB 3.1 Gen2-vel kell beérni - cserébe viszont egy teljes értékű HDMI 2.0 aljzat is került rá. A gyártó a biztonságra az ujjlenyomat-olvasó mellett egy fizikai kameragombbal is igyekezett ráfeküdni, ezzel igény szerint ki-bekapcsolható a kijelző fölötti webkamera. Az LTE-támogatás ugyancsak a kisebb, 13 hüvelykes modell sajátja.

Az extravagáns gépeket a gyártó egyaránt szánja konzumer és professzionális felhasználásra, noha az árak inkább talán az utóbbi felé araszolnak, a 13 hüvelykes Spectre x360 nettó 1150, a 15 hüvelykes modell nettó 1390 dollártól lesz kapható - az árban egy vezeték nélküli egér, illetve a gyártó HP Pen néven ismert érintőtolla is benne van.

Az ugyancsak frissen bemutatkozott Elitebook x360 1040 már határozottan az üzleti felhasználóknak készült: a 14 hüvelykes készülékbe a gyártó minden vállalati célra szánt funkcióját bepakolta, a SureView betekintésvédelemtől egészen a háromfaktoros azonosításig, azaz az ujjlenyomat, arcfelismerés és jelszó együttes használatához a beléptetéshez. A kijelző felbontása itt is UHD-nél tetőzik, és az sRGB spektrum 100 százalékát képes lefedni. A gép akár négymagos, Kaby Lake R Core i7 lapkával is megvásárolható, továbbá akár 32 gigabájt DDR4 RAM is pakolható bele, ami az ultrabook-szegmensben határozottan jó pontnak számít.

A gépen két Thunderbolt 3 támogatással szerelt USB-C aljzat, illetve két USB 3.0 szabványt támogató USB-A port is helyet kapott, továbbá a hibrid igény szerint LTE-képes kivitelben is elérhető. A gép 16,9 milliméter vékony és 1,35 kilogrammot nyom, így a táskákban nem fog sok vizet zavarni. A vállalati Elitebook x360 indulóára nettó 1499 dollár.