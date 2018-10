Elindult globális bétában a Discord játékboltja

Megérkezett bétában a játékosok csevegőplatformjaként ismert Discord saját online videojáték-boltja minden felhasználó számára, amelyet még augusztus elején ígért a vállalat. Az online bolt mostantól az alkalmazásban megjelenő új "Store" lapfülön elérhető - írja a cég blogja. A bétán keresztül a játékbolt tartalmai mellett az előfizetők a Discord csapata által válogatott, szöveges és videós ajánlóval is ellátott címekhez, valamint a vállalat kínálatában debütáló játékokhoz is hozzáférhetnek. Kezdésként 60 válogatott tartalom játszható és elérhető az előfizetésen kívül plusz összeg nélkül - például Saints Row IV, a Metro: Last Light Redux, a System Shock: Enhanced Edition és a Super Meat Boy -, amelynek a közlemény szerint megközelítőleg ezer dollár az értéke, és ehhez fog a csapat bizonyos rendszerességgel új tartalmakat is feltölteni.

A "First on Discord" (FOD) kategória pedig jellemzően indie játékokat fog tartalmazni, amelyek 90 napig lesznek exkluzívan a PC-s Discord felületéról elérhetők, mielőtt más online boltokba is felkerülnének. Első körben ezek közt jelent meg a Last Year: The Nightmare, a Minion Masters, a Mad Machines, a Bad North, az At Sundown, a Sinner: Sacrifice for Redemption és a King of the Hat. Ha egy játék megragadja a felhasználó figyelmét, akkor az adatlapon keresztül a "buy game" gombra kattintással rögtön a fizetőképernyőre juthat. A játékfejlesztők itt is az iparágban elterjedt konstrukcióban tehetik közzé címeiket, azaz a játékok árából a Discord 30 százalékot kanyarít le magának.

A játékbolt a Discord Nitro előfizetésen keresztül elérhető, amellyel párhuzamosan a csomag is változott. A Nitro Classic havi 5 dollárba kerül, amely az eddigi funkciókat tartalmazza, mint például az animált GIF-es avatarok és emojik használata, a 30 FPS sebességű Full HD vagy 60 FPS-es 720p kijelzőmegosztás, illetve a profil mellett feltűnő Nitro jelvény. A Store-hozzáférést is tartalmazó csomag havi 10 dollárba fog kerülni, és a felsoroltakon kívül a hozzáférhető játékokat is tartalmazza majd.

A Store globális béta elérhetőségével együtt megérkezett a szintén beígért Universal Library funkció is, amely játékok után kutatva átfésüli a számítógépet, majd összegyűjti azok indítóikonjait az app felületére - attól függetlenül, honnan vásárolta azokat a felhasználó. A közlemény szerint az sem jelent problémát, ha a játék egy másik betöltési képernyőt (launchert) igényel, mert a Discord képes lesz azt is elindítani a játékkal együtt. Mindez valóban megkönnyítheti a játékosok dolgát, és a cég reményei szerint a felhasználók alapvető kiindulópontként fogják majd használni a játékai rendezéséhez is elindításához. A The Next Web szerint az Universal Library által kínált lehetőség még jobb és újszerűbb, mint magának a játékboltnak az indítása.

Egyelőre nem valószínű, hogy a Discord Store rövid távon olyan óriások, mint például a Steam babérjaira törne. Azonban a csevegőplatformként ismert termék jelenleg is 150 millió regisztrált, és 19 millió napi aktív felhasználóval rendelkezik, ami miatt nem annyira elhanyagolható új szereplő a szegmensben, még ha el is marad a Steam áprilisban jelentett, napi 43 milliós felhasználószáma mögött. Főleg hosszú távon, a Nitro előfizetés keretében elérhető játékok számának bővülésével a Discord is megnőhet a játékboltok piacán.