Vége az olcsó korlátlan adatnak a Telenornál

Október 16-án megújította a lakossági és kisvállalati előfizetők számára elérhető tarifákból álló portfólióját a Telenor Magyarország. A cég új, Blue+ tarifacsaládja már bruttó 2990 forintos havidíjtól elérhető, minimum 1 GB havi adatkerettel, melyhez igény esetén további havi adatjegyek vásárolhatók (az egyedüli kakukktojás a legdrágább, Blue+ XXL tarifa, amely teljes korlátlanságot biztosít belföldön). Újdonság a cég kínálatában az egyelőre minden számlás előfizetés mellé, később azonban csak a Blue+ tarifákhoz kapcsolható, havi 5000 forintba kerülő 100 GB-os adatjegy (ebből az EU-ban 5 GB használható fel), mely okostelefonos felhasználást feltételezve gyakorlatilag a korlátlanságnak felel meg.

Üröm az örömben, hogy a mobilszolgáltató ezzel egy időben leszámolt a tavaly májusban - promóciós jelleggel - bevezetett Hello Data tarifákkal, melyek négy változatban kínáltak különböző mennyiségű lebeszélhetőség mellett egységesen, korlátlan leforgalmazható adatmennyiséget. A legolcsóbb Hello Data tarifa bruttó 5500 forintért volt elérhető, ezért a korlátlan adatforgalom mellé 50 percnyi lebeszélhetőség járt (minden hálózati irányba, beleértve az EU-t is), míg a legdrágább, mind adatban, mind pedig beszélgetésben korlátlanságot biztosító konstrukció ára több mint 18 ezer forint volt havonta.

A legolcsóbb, 5500 forintos Hello Data Start díjcsomag messze a legkedvezőbb feltételekkel kínált korlátlan mobiltelefonos internetet a magyar mobilpiacon, olyannyira, hogy a Telenor versenytársai azóta sem tudtak ezt árban akár csak megközelítő ajánlattal előrukkolni. Azt azonban mindkét versenytárs felismerte, hogy erre válaszul muszáj a kínálatukban szerepeltetni korlátlan adatforgalmat biztosító ajánlatot, így később a Vodafone-nál és a Telekomnál is elérhetővé vált a korlátlanság - jóval magasabb belépési küszöbbel.

Forrás: Telenor

Lényegében ezt a belépési küszöböt emelte most fel a Telenor a Blue+ tarifáknál 5500 forintról 8490 forintra, igaz, ezért már nem 50, hanem 100 percnyi beszélgetés jár. Lényeges változás a Hello Data tarifákhoz képest, hogy az új díjcsomagokra köthető hűségszerződés, 11 hónap hűségvállalás esetén a havi díjak valamivel alacsonyabbak, 24 hónap hűséggel pedig készülékkedvezményhez juthatnak az előfizetők. A meglévő Hello Data szerződések nem módosulnak, vagyis aki korábban választotta a Telenor valamelyik korlátlan tarifáját, az pontosan meg nem határozott ideig tovább használhatja változatlan feltételek mellett a konstrukciót.

A Telenortól kapott tájékoztatás szerint a szolgáltató a bevezetés óta eltelt csaknem másfél évben kiértékelte a felhasználói szokásokat, ezután született döntés arról, hogy a tarifaportfóliót átalakítja a vállalat. A most bevezetett Blue+ tarifáknál az eseti jelleggel, havonta ki- és bekapcsolható 100 GB-os adatjegy a szolgáltató álláspontja szerint gyakorlatilag korlátlanságot biztosít, legalábbis ezt támasztja alá, hogy a Hello Data tarifákat választó előfizetők 99,5%-a soha nem fogyasztott el havonta 100 gigabájtnyi, vagy annál is több adatot a mobiljával. A rendszerben hagyott kiskapu (havonta legalább két mobilhívást kell kezdeményezni a SIM-ekkel, egyébként a szolgáltató nem nézi, milyen eszközbe rakják a kártyát) miatt azonban néhányan nyilvánvalóan nem csak mobilban használták a Hello Data tarifákat, hanem valamilyen modemben is.

A nyáron cseh tulajdonba került mobilszolgáltató ezzel együtt kiemeli, hogy a Blue+ tarifa a 100 GB-os opcióval ezen az árszinten még így is a legkedvezőbb ajánlatnak számít azok számára, akik az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségű adatot fogyasztanak havonta a mobiljukkal.