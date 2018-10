Elhunyt a Microsoft-társalapító Paul Allen

Október 15-én, 65 éves korában elhunyt Paul Allen amerikai informatikus és üzletember, aki legfőképp a Microsoft egyik alapítójaként vált ismertté. Allen és Bill Gates középiskolai osztálytársak voltak, majd az egyetem alatt is tartották a kapcsolatot, amelynek elvégzése helyett együtt megalapították az akkor még Micro-Softnak nevezett céget 1975-ben. Allen azonban formálisan elhagyta a Microsoftot 1983-ban, miután Hodgkin limfómát diagnosztizáltak nála, de továbbra is megmaradt a tulajdonrésze és 2000-ig az igazgatósági tagsága is.

A Microsoft sikerének köszönhetően Allen is a világ ötven leggazdagabb embere közé számított, halálakor 44. volt a listán 21,7 milliárd dolláros vagyonával az amerikai Forbes 2018-as összeállítása szerint. A pénzt az üzletember különböző informatikai, technológiai és ingatlan befektetésekre fordította, továbbá filantróp tevékenységekre költötte az 1986-ban általa alapított Vulcan Inc-n keresztül. A magántulajdonban lévő vállalat egyik legismertebb kezdeményezése az űrkutatás terén a Stratolaunch Systems, amely hatalmas repülőgépről lőne ki rakétákat. Az első tesztrepülésre a tervek szerint 2019-ben kerül sor, és a cég 2020-ra tervezte a megoldás kereskedelmi indítását.

Emellett a sikeres üzletember a tudományos kutatásokra is több mint 2 milliárd dollárt fordított az elmúlt években. A 2003-ban alapított Allen Institute for Brain Science az agykutatások terén mutatott fel fontosabb eredményeket, míg a 2014-ben létrehozott Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) célja természetesen a mesterséges intelligencia kutatása volt. A szintén 2014-ben indított Allen Institute for Cell Science pedig a sejtek virtuális modelljét alkotta meg, annak reményében, hogy ezzel képes lesz a különböző betegségek kezelését támogatni - ennek reményében a módszertanok és protokollok is elérhetők, hogy az eredmények újra megalkothatók legyenek.

Paul Allennel végül a 2009-ben diagnosztizált Non-Hodgkin limfóma, valamint ennek kiújulása és szövődményei végeztek. Az örökségét a Vulcan Inc. viszi tovább, melynek közleménye szerint a továbbiakban sem lesz változás a célokban és a projektekben, így a Vulcánban, a kutatóintézményekben, a sportcsapatok támogatásában és a múzeumokban sem. Ugyanis szintén Allen nevéhez fűződik például a régebbi számítógépek működését bemutató Living Computer múzeum és laboratórium Seattle-ben.

Az üzletember haláláról több neves cégvezető, mint például Sundar Pichai, Tim Cook és Jeff Bezos is megemlékezett, akik mind a technológia egyik úttörőjének tartják Allent. Bill Gates a közleményében igazi társnak és barátnak nevezi a Microsoft-társalapítót, aki nélkül "a személyi számítástechnika nem jöhetett volna létre".