Elérhető az új Windows 10

Elindult a Windows 10 új kiadásának, az egyszerűen csak "Windows 10 October 2018 Update"-nek keresztelt verziónak a fokozatos bevezetése. A 1809-es kódszámmal érkező frissítés első körben manuálisan telepíthető, a szélesebb nyilvánosság majd az október 9-i patch kedd alkalmából kapja meg a frissítést - jelentette be a Microsoft a héten zajlott hardveres sajtóeseményén.

A telepítéshez jelenleg el kell látogatni a Microsoft oldalára, ahonnan elérhető az apró Upgrade segéd, ezt elindítva pedig letöltődik és települ a 1809-es frissítés. Az általunk használt, idei kiadású hardveren villámgyorsan lezajlott a telepítés, a letöltés nélkül számolva mintegy 10 perc után munkára készen állt a frissített rendszer. A gyors telepítést indokolja, hogy az előző Windows 10-alverziókhoz képest ez a kiadás meglehetősen pehelysúlyú, a jelentős újdonságok listája szokatlanul rövid.

Az egyik újdonság a kereső, amely kevésbé cortanás, viszont lényegesen hasznosabb, tartalmazza például a nemrég megnyitott dokumentumok listáját (nem csak az adott gépen, hanem a Timeline-funkció alapján az összes eszközön). A kereső nem csak a fájlok között kutat, hanem webes találatokat is listáz, illetve ha tartozik outlook.com fiók is a bejelentkezett felhasználóhoz, akkor az üzenetek között is keres.

Apróság, hogy a Bluetooth-eszközök listáján immár megnézhetjük az akkus töltöttség szintjét, így egy pillantással áttekinthető, hogy mi szorul éppen töltésre vagy elemcserére. Szintén apró funkció, hogy a betűk mérete immár a teljes rendszer skálázódásától függetlenül állítható, így ha kellemetlenül kicsik a feliratok, akkor elegendő lehet ezt az egy csúszkát állítani.

A vadonatúj képernyőmentési funkcióról már ejtettünk szót - a Windowsból kikerül fokozatosan a Snipping Tool, helyette pedig egy rendszerszintű képernyőmentés kerül be. Ez a Win+Shift+S kombinációval húzható elő, és már rögtön keretezhetjük is a menteni kívánt felületet.

Már-már űrtechnika, de van beépített vágólap-kezelő is: ez (ha bekapcsoljuk, mert alapesetben ki van kapcsolva) lehetővé teszi, hogy ne csak a legutolsó másolt elemet, hanem a korábbiakat is elérhessük. A lista a Win+V kombinációval érhető el, és végre nincs hozzá szükség külső alkalmazás telepítésére.

A Your Phone appról már szintén megemlékeztünk, ezzel az androidos és iOS-es telefonok köthetőek a PC-hez. Nagy integrációra nem érdemes számítani, a telefon képgalériája és az SMS-üzenetek érhetőek el az alkalmazásból (magyarul Csatolt telefon a neve). Jó poén, hogy támogatja viszont a drag-and-dropot, tehát erről a felületről a képek behúzhatóak például dokumentumokba, anélkül, hogy át kellene másolni (vagy szinkronizálni) ezeket. A szolgáltatás azért némileg csalódás, más üzenetküldő szolgáltatást az SMS-en kívül nem támogat, és például a telefonra érkező értesítéseket sem mutatja. Jó hír viszont, hogy a Microsoft dolgozik, a következő kiadásban képernyőtükrözés is elérhető lesz, tehát a gép előtt ülve nem kell a telefont kézbe venni majd.

A Windows Update is komoly ráncfelvarrást kap. Egyrészt pontosabban szabályozható majd, hogy hogyan és mikor indul el a frissítés, így az Update-terrornak vége lehet. Szintén fontos újdonság, hogy immár BIOS/UEFI frissítéseket is kiszolgál majd, így ezekhez sem kell a gyártói oldalakat böngészni.

A ZDnet hívja fel a figyelmet, hogy egy új alkalmazás is elérhető, a Diagnostic Data Viewer, amellyel áttekinthetjük, hogy a Microsoft pontosan milyen telemetriai adatokat gyűjt be a gépünkről. Ez mindenképp jó lépés a transzparencia irányába, és kiváló következő lépés lenne, ha ezt le is tudnánk teljesen tiltani.

És az első problémák

A frissítéssel szinte menetrendszerűen megjöttek a felhasználói panaszok is. Az egyik általános panasz, hogy a frissítést követően a felhasználó saját dokumentumai egyszerűen eltűnnek, ezen pedig a visszaállítás sem segít, az állományok és a mappák véglegesen töröltek. A beszámolók szerint ilyenkor csak a backup segít, ha van biztonsági mentés, akkor onnan (értelemszerűen) előkeríthetőek a törölt állományok.

Mi egy másik, jóval kevésbé súlyos problémát tapasztaltunk, a frissítést követően a lokalizáció (tehát az operációs rendszer nyelve) bolondul meg, az angol és magyar nyelvet változatos felületeken keveri. Ez a hiba korábban is fennállt, a frissítés azonban újrakeverte a kártyákat, bizonyos felületi elemek nyelve megváltozott.

Zajlik a következő verzió tesztelése

Ahogy fokozatosan befejeződött a 1809 fejlesztése, úgy pörgött fel a következő Windows 10-kiadásé. Az egyelőre 19H1 kódnéven futó projekt a napokban friss tesztelhető kiadást is kapott, a 18252-es buildszámmal. Ezt mind a Skip Ahead, mind a Fast Ring tesztelői egyszerre kapják meg, az Insider béta-program résztvevői számára már élesedik is a letöltés.

Ebben a kiadásban egyelőre minimális újdonságok vannak, folyik a Control Panel lassú átköltözése a modern felületre, most épp a Ethernet IP-beállítások duplikálódnak, így nem kell a régi felületet beizzítani például egy statikus IP beállításához. Emellett rengeteg apró javítást hoz az új béta - leginkább az előző bétákhoz viszonyítva.