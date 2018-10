Európában is szépet nőtt a szerverpiac

Egészségeset nőtt tizenkét hónap leforgása alatt a szerverpiac - derül ki az IDC friss jelentéséből. Az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) piacra lebontva közölt második negyedéves számok alapján 28,9 százalékkal gyarapodott a kiszolgálókból befolyt bevétel, amely így elérte, sőt, átlépte a 4 milliárd dollárt (a pontos összeg 4,092 milliárd). Bár a növekedés mértéke relatíve nagy, az most is elmarad a globális piacra mért értéktől, amely a szóban forgó időszakban 43,7 százalékos volt. Érdekes adalék, hogy a forgalommal ellentétben a darabszám csökkent az előző évhez képest, a gyártók által leszállított 515 000 darab kiszolgáló 3,7 százalékos mérséklődést jelentett.

Az IDC jelentése alapján a növekedés oroszlánrészéért az Egyesült Királyság és Németország, illetve kisebb mértékben Hollandia felelt. A szóban forgó piacokon az egyedi igényekre összeállított, úgynevezett multinode (sűrűségre optimalizált) kiszolgálókra nőtt leginkább a kereslet, a 251,4 százalékos gyarapodás nyugodtan nevezhető kiugrónak. Emellett a jelentés kiemeli az egyedi igényekre szabott rack kiszolgálókat, amelyekből 87,3 százalékkal magasabb értékben fogyott az IDC mérése szerint. A dobogó legalsó fokán a javarészt mainframe-eket jelentő nagy rendszerek állnak, amelyekre 48,6 százalékkal költöttek többet a vásárlók. Bár a forgalom növekedéséből és a darabszám növekedéséből egyenesen következik, de a piackutató a rend kedvéért leszögezte, hogy a drágább szerverek iránti keresletnövekedés hajtotta meg a szóban forgó második negyedévet.

A gyártók bevételi listájának élén továbbra is a HPE áll, amely 12,7 százalékkal növelve forgalmát 1,16 milliárd dollár kasszírozott a régióban. A második helyen álló Dell EMC esetében más a helyzet, a 916 milliós forgalom ugyanis tetemes, 52,7 százalékos gyarapodást jelentett, amellyel lőtávolba került a nagy konkurens. Ennél is nagyobbat ment az IBM, amely 97,7 százalékkal növelve bevételét 387 millió dolláron zárt. A tetemes ugrás vélhetően a tavaly ősszel megjelent új a Power és Z mainframe-eknek köszönhető, amelyek frissítési ciklusa (részben) a második negyedévre esett. Az utolsó megnevezett gyártó a Lenovo, mely a 45,6 százalékos gyarapodásnak hála 330 millión zárta a negyedévet.

Ahogy globálisan, úgy az EMEA régióban is tovább nőtt az ODM-szereplők (bérgyártók) forgalma, amellyel immár a harmadik legnagyobb erőnek számítanak. A 16,1 százalékos gyarapodás hátterében a nagy felhős cégek (Microsoft, Google, Amazon, Facebook, stb.) állnak. Ezek már jó ideje saját tervezésű vasakból építik fel adatközpontjaikat amelyek gyártásával ODM-eket bíznak meg. Az IDC szerint a bérgyártók idén, illetve jövőre is folytatják menetelésüket, ugyanis több nagyvállalat (pl. Apple, Amazon, Google) is új európai adatközpont építésén dolgozik. Végül az IDC megjegyzi, hogy nagyjából egy évvel a megjelenést követően Európába is elértek az AMD Epyc processzorokra épülő kiszolgálók, amelyek többek között az Intel ellátási nehézségeinek hála kedvező fogadtatásban részesültek.