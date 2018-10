Távozik Elon Musk a Tesla-igazgatótanács éléről

Sikerült kiegyeznie Elon Musknak az amerikai tőzsdefelügyelettel, így megússza azt a büntetőpert, amely az elnök-vezérigazgatói pozíciótól való eltiltással is járhatott volna. Azonban az SEC-nek (United States Securities and Exchange Commission) Musk igazgatótanácsi elnöki pozíciójából való eltiltását sikerült elérnie, amelyről 45 napon belül kell lemondania a megállapodás értelmében, és a következő három évben nem is térhet vissza a posztra - helyette független igazgatót választanak, valamint két független igazgatósági tag is csatlakozik a testülethez. Ráadásként a Tesla és Elon Musk is 20-20 millió dollárt fizet a tőzsdei árfolyam befolyásolásáért, mivel a Tesla-vezér korábbi meggondolatlan bejelentése miatt a shortoló befektetők igen rosszul jártak.

Augusztus elején Musk egy Twitter-üzenetben tette közzé, hogy kivonja a tőzsdéről a Teslát, miközben a jelenlegi részvényesnek 420 dolláron tesz ajánlatot, amelyhez a tőkefedezetet is megszerezte cég. A bejelentés hatására a cég papírjai hatalmasat ugrottak, az akkori 340-350 dolláros árszintről egészen 380 dollárig. Azonban augusztus végén Musk bejelentette, hogy lefújja az akciót, mivel a tőzsdei kivonulás nem egészen az elképzelései szerint működik. Azaz nem lehetne megoldani, hogy a meglévő részvényesek valamilyen formában tulajdonosok maradhassanak.

A bejelentések viszont hatalmas felfordulást okoztak, amelyet már a SEC sem hagyhatott szó nélkül. Mivel nagyon könnyű manipulálni egy cég saját részvényárfolyamát, ezért szigorú szabályok vonatkoznak a fontos bejelentésekre, a vállalatok vezetői hogyan, mikor és mit mondhatnak például a jövőbeni tervekről és a pénzügyi teljesítményről. Musk a Twitter-üzenetével a szabályokat abszolút megszegte, ráadásul mint később kiderült, a kinyilatkoztatásának nem is volt alapja, hiszen tényszerűen Musk még csak nem is beszélte meg a potenciális finanszírozóval az üzlet kulcselemeit, beleértve az árat. A Twitter-üzenet hatására mégis megugrott a részvényárfolyam, és a vállalat ellenében fogadó shortolók pedig buktak az üzleten, tehát az alaptalan állítások vélhetően kimerítették az értékpapír-csalás tényállását. Úgyhogy a SEC nem is habozott, és büntetőpert indított, amelyben a Teslától a jogtalan vagyonszerzés visszafizetését, büntetés megfizetését és Musk eltávolítását kérte az elnök-vezérigazgatói és igazgatótanácsi pozíciójától.

Végül azonban az ügy a bírósági út helyett mégis megállapodással zárult a fentebb vázolt feltételekkel. Ezenkívül a vállalatnak egy ideiglenes bizottságot is létre kell hozni, amely felügyeli Musk kommunikációját a befektetőkkel és a nagyközönséggel, beleértve természetesen a közösségi média és a Twitter aktivitását. A bizottság munkáját pedig maga a SEC fogja ellenőrizni és jóváhagyni, hogy semmiképp ne történhessen az augusztusihoz hasonló eset a jövőben. Továbbá magának a Teslának is "kötelező eljárásokat és ellenőrzéseket kell implementálni", hogy felügyelje Musk kommunikációjának valamennyi formáját, és ennek ellenőrzését szintén a SEC fogja végezni.

Meglehetősen hullámzó az augusztus eleje és szeptember vége közti részvényárfolyam

A megállapodás kritikusai szerint Musk túl könnyen megúszta a történteket, mivel vezérigazgatói pozíciót továbbra is megtarthatja, és a kiszabott büntetés sem okoz akkora megterhelést számára. Ha viszont a tőzsdefelügyeletnek sikerült volna elérnie, hogy Musk az elnök-vezérigazgatói pozícióból is távozni kényszerüljön, az igazi csapás lett volna a vállalat számára, hiszen akkor vezetőként egyáltalán nem vehetne részt a Tesla működésében, ami miatt a cégben Musk miatt bízó befektetők teljesen reményüket vesztették volna - tehát ez nem feltétlen szolgálta volna a befektetők érdekeit.

Bár a Tesla nem adott ki hivatalos közleményt a megállapodás kapcsán, de a jelek szerint Musk pozitívan értékeli a történteket, és nem igazán változtatott stílusán. A The New York Times beszámolt róla, hogy a vezérigazgató közvetlen a megállapodás után levelet küldött ki a Tesla munkatársainak, melyben kifejezetten pozitív hangvételűen a kemény munkára biztatja őket, mivel meglátása szerint "a nyereségesség már nagyon közel van". A történtek tehát nem annyira szegték Musk kedvét, pedig a tőzsdefelügyelet büntetőpere és végül a kiegyezés viszont még csak az első fejezet volt, hiszen a pórul járt, és például pozícióikat zárni kényszerülő shortolók is nagy összegeket vesztettek az ügy miatt, így közülük szintén néhányan beperelték a Teslát az őket ért veszteségekért. A Tesla részvényárfolyama pedig a botrány kapcsán kirobbant negatív médiavisszhang hatására a 265 dollárig esett vissza.