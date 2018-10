Saját doménregisztrátort indít a Cloudflare

Saját doménregisztrátor szolgáltatást indít a Cloudflare: a vállalat létrejöttének nyolcadik évfordulóján jelentette be Cloudflare Registrar szolgáltatását, amelyet hamarosan több lépcsőben minden érdeklődő számára elérhetővé tesz - a cég ráadásul saját regisztrációs költségén felül nem számol fel plusz díjat a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek.

A regisztrátor, bár most nyílik meg a publikum felé, valójában nem teljesen új: miután a Cloudflare eredeti doménregisztrátorát 2013-ban támadás érte, a vállalat úgy döntött, saját kézbe veszi a doménjei kezelését. Erre később több ügyfele is felkapta a fejét, végül pedig a cég a megoldást Custom Domain Protection szolgáltatásának keretei között ezt számukra is elérhetővé tette. Ez utóbbi szolgáltatás ugyanakkor csak az ügyfélkör legfelső peremét célozta, ennek megfelelő, csillagászati árcédulával, a Cloudflare azonban most úgy döntött, széles körben elérhetővé - és megfizethetővé - teszi doménregisztrátori tevékenységét.

A Cloudflare felmérése szerint az ügyfelek legnagyobb fájdalmát a doménregisztátorok zöménél a szerződés megújításakor rendre megemelkedő árak, illetve a folyamatos kiegészítőajánlatok jelentik, amelyekkel a cégek bombáznak - ezek jelentős része ráadásul olyan alapvető(nek vélt) szolgáltatást kínál, mint a DNSSEC, amely a DNS-adatok hitelességét és integritását hivatott bizonyítani.

A vállalat a hasonló problémákat egyszerűen orvosolná: garantálja, hogy az ügyfelek évről évre ugyanazt az árat fizetik majd a regisztrált doménekért, vagyis a TLD-k (Top Level Domain) nagykereskedelmi árát, és az ICANN regisztrációs díját, plusz költség nélkül. A cég emellett a fontos biztonsági funkciókat, "best-practice-eket" alapértelmezetten elérhetővé teszi szolgáltatásában, legyen szó az említett DNSSEC-ről vagy akár a kétfaktoros hitelesítésről. Mindezeken túl a vállalat ingyenes WhoIs védelmet is biztosít, a doménre vonatkozó adatokból kigyomlálva a személyes információkat az ICANN irányelveknek megfelelően, ezzel nagy mennyiségű spam levéltől kímélve meg a regisztrálót.

A szolgáltatás egyelőre csak a már meglévő Cloudflare-ügyfelek számára érhető el, akik létező doménjeiket költöztethetik át a vállalathoz - de nekik is fel kell iratkozniuk az Early Access programba, hogy meghívóhoz jussanak. A cég egyre nagyobb erőkkel dolgozik az alapvető online infrastruktúra olcsóbbá tételén - és nem utolsó sorban annak összpontosításán saját kezében. A vállalat ugyancsak a napokban jelentette be a Bandwidth Alliance kezdeményezését, amelynek keretében a felhőszolgáltatás vásárlók számára jelentősen csökkentené a az elérhető sávszélesség árát, legalábbis abban az esetben ha Cloudflare-ügyfélről van szó, aki valamelyik a szövetségben résztvevő cloudszolgáltatót használja.