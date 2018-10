JavaScript 2018-ban: frameworkök helyett az alapok

UX vs JS?

Hogyan vezetett el a felhasználói élményre helyezett fókusz a PWA-khoz? Ez lehetne az alternatív címe Miklós Bertalan (RisingStack) előadásának. Az elmúlt tíz évben a UX fokozatosan egyre fontosabbá vált a webes felületeken (is), ez pedig a technológia fejlődésére is rányomta a bélyegét és meghatározta, hogy a web és a JavaScript milyen irányba halad - a webnek új igényeket kellett kiszolgálni, ehhez pedig fokozatosan újra kellett gondolni az oldalak működését.

Új trend viszont Miklós Bertalan szerint, hogy a fókusz fokozatosan a frameworköktől átkerül az alapokra. Az alapok pedig a friss nyelvi funkciókon túl az új webes API-kat jelentik. A modern böngészők hozzáférést engednek a webes alkalmazás számára rengeteg, korábban csak natív appoknak elérhető funkcióhoz: kamera, Bluetooth, payment, teljes képernyős működés, offline futás, a sor hosszan folytatható.

A legújabb hullám pedig a PWA, vagyis a progresszív webes app. Erre a vonatra (böngészős oldalon) egyik utolsóként az Apple Safari is felszállt, így immár közel teljeskörű támogatásnak örvend. Ettől függetlenül a "progresszív" a kifejezésben pont azt jelenti, hogy az oldal funkcionalitása idomul ahhoz, amit a böngésző támogat - kihasználja a kínált lehetőségeket, de nem hasal el akkor sem, ha egyes elemek hiányoznak. Tehát minél modernebb a böngésző, annál (progresszíven) több képességet nyújt az alkalmazásunk.

Full-stack és a JavaScript

A JavaScript azon ritka nyelvek egyike, amellyel frontend és backend is megcélozható, és mindkét oldalon széles ökoszisztéma várja a fejlesztőket. Ez viszont egészen érdekes helyzetbe hozza a fejlesztőt, mondja Czibik Péter (RisingStack), Az előadás kimondottan a fejlesztő szemszögéből vázolja, hogy a full-stack JavaScript karrier miben tér el a klasszikus "széles" vs "mély" vagy full-stack vs specialista dichotómiától, ez a nyelv ugyanis lehetővé teszi, hogy ne válasszunk a két irány közül, megkaphatjuk mindkettőt - előnyökkel és persze hátrányokkal együtt.

Egy példa: a full-stack fejlesztő szélességében átlátja az ökoszisztémát és a rendelkezésre álló eszközöket, így válogatni tud a megoldások között. Ez a fajta felülnézet segít abban, hogy ott oldjuk meg a problémát, ahol az van - még akkor is, ha az egyébként más fejlesztő "területe". A full-stack megközelítéssel be tudunk segíteni, nem kell megijedni ettől az (amúgy mesterséges) szétválasztástól.

Összefoglalót kár is lenne írni, Czibik Péter személyes, 4 éves full-stack fejlesztői tapasztalataiból merítve részletekbe menően meséli el, hogy miről szól ma ez a terület.

