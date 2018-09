Jelentős gyorsulást hozott az iOS 12

Magyar idő szerint tegnap este 19:00 óra óta telepíthető az iOS 12-es verziója. Az Apple operációs rendszerének legfrissebb végleges kiadása beváltja a WWDC-n tett ígéreteket, a szoftver jelentős gyorsulást hoz egyes korábbi készülékeken, sokat javítva a felhasználói élményen. A teljes képhez azonban hozzá kell tenni, hogy volt honnan fejlődni, az egy éve kiadott, többször joggal kritizált iOS 11 ugyanis tetemes visszalépést jelentett a pár éves iPhone-oknál és iPad-eknél. A sebesség mellett néhány régen várt, leginkább hiánypótló funkcióval bővül az iOS 12, így többek között okosabb lett az értesítési rendszer, fejlődött a jelszókezelés, illetve a részletesebb lett az akkuidős analitika.

Kezdjük a sebességgel! Az iOS 11 ilyen szempontból korábban nem tapasztalt, drasztikus visszalépést hozott, hisz még a rendszer megjelenésekor mindössze két éves iPhone 6s használhatóságát is lényegesen lerontotta. Az akadozásokért nem kellett mélyre ásni, olykor már a főképernyőn navigálva is meg-megállt a rendszer, a lassulás pedig alkalmazások váltása és indítása esetében is visszatérő jelenség volt. Az Apple ezért akkora panaszcunamiban részesült, hogy a tegnap megjelent főverzióval a teljes palettára újraoptimalizálta az operációs rendszert. Mindez azt jelenti, hogy az iOS 12 elődjéhez hasonló készüléktámogatottságot kínál, tehát nagyjából 2013-ig visszamenőleg minden iPod touch, iPad és iPhone futtatni tudja majd - ami eléggé látványos bocsánatkérés az iOS 11 teljesítmény- és egyéb problémáiért.

A HWSW egy, a megjelenése óta iOS 11.4.1-et futtató iPhone 6s készülékre tette fel az új verziót. A telepítés nem volt teljesen zökkenőmentes, a folyamat utolsó lépcsője előtt ugyanis a készülék nem indult magától újra, amin végül csak a főkapcsolóval lehetett segíteni. Ezt, illetve az utolsó folyamatjelző csík végigfutását követően probléma nélküli volt a folytatás, csupán néhány szokásos megerősítésen kellett túlesni. Az előrelépés azonnal érezhető volt, mind a home screenen való navigálás, mind az alkalmazások indítása jelentősen gyorsabb lett, a kiszámíthatatlan szaggatások pedig (egyelőre) megszűntek. A javulás tehát szabad szemmel jól látható, gyakorlatilag bárki számára érezhető lehet, az iOS 12 visszahozza a 10-es verzió reszponzivitását.

Hiánypótló funkciók

Az új funkciók listáját tekintve sem láthatunk forradalmi fejlesztést, igaz ez annak fényében nem meglepő, hogy az iOS 11 igen látványos bakijait követően stratégiát váltott az fejlesztőcsapat. Az Apple-specialista újságírók között is kimagaslóan hiteles és jó összeköttetésekkel rendelkező Mark Gurman egy korábbi cikke szerint a cég változtatott nagyjából egy évtizedig alkalmazott fejlesztési modelljén. Utóbbi szerint, ha törik, ha szakad, minden ősszel egy új, lenyűgöző funkciók csokrát hozó iOS főverziónak kell(ett) megjelennie. Gurman szerint Craig Federighi, illetve az általa vezetett, az operációs rendszert is fejlesztő csapat az iOS 11 után belátta, hogy korábbi gyakorlatuk már nem tartható. Az évenkénti megjelenés bár maradt, egyes, a rendszer stabilitására nagyobb kockázatot jelentő fejlesztéseket inkább elhalasztottak, helyette pedig a megbízhatóság és a sebesség, illetve a hibamentes működés kapott abszolút prioritást.

Újdonságok azért fértek az új kiadásba. például az értesítési rendszer. Az Apple végre alaposan megnézte az Android megközelítését, a fontosabb (sikeresebb) részeket pedig átemelte. A szélesebb "használjuk tudatosabban az okostelefont" törekvések ernyője alatt az egyes értesítésekre erősen tapintva beállíthatjuk, hogy a jövőben ez az app csendesen (vagy egyáltalán ne) értesítsen.Az értesítések tetszőlegesen elcsendesíthetőek, jó ötlet, hogy ez a periódus automatikusan végződik (nem kell kézzel kapcsolgatni), a naptáresemény végét, vagy akár a tartózkodási hely (pl. mozi, étterem) elhagyását is megadhatjuk.

Végre valahára megjelentek a csoportosított üzenetek is: az egy alkalmazásból származó üzenetek egyben jelennek meg, lényegesen kevesebb helyet foglalva. Ehhez az Apple új API-kat kínál a fejlesztőknek, amit azok várhatóan hamarosan be is építenek az alkalmazásokba - addig néhány appnál maradnak a régi típusú értesítések.

Ugyancsak az Android (na meg az akkubotrány) inspirálhatta a megújult akkuidő analitikát is. Ez immár két grafikonnal igyekszik szemléltetni a merülést, illetve az azzal párhuzamos készülék- és alkalmazáshasználatot. Bár az előrelépés vitathatatlan, maradtak még hiányosságok, a rendszer ugyanis továbbra sem jelez becsült hátralévő akkuidőt.

Egy szintén régóta áhított fejlesztés a megújult jelszókezelés. A kétfaktoros belépés könnyítendő a rendszer végre már automatikusan felismeri és felajánlja az SMS-ben kapott kódok beillesztését, illetve a külső jelszómenedzser-alkalmazások is támogatást kaptak, mint például az 1Password vagy a LastPass. Ezek nagy előnye, hogy segítik elkerülni a jelszóismétlést, így ha egy oldalról el is lopják a felhasználó jelszavát, azzal máshová nem tudnak belépni a támadók. Emellett az iOS 12 beépített jelszógenerátort is kapott, amely egyedi, erős jelszavakat készít kérésre (regisztrációkor), illetve figyelmeztet, ha ugyanazt a jelszót több szolgáltatásban is használjuk.