Incidenskezelésben újít az Atlassian

Elindította az Atlassian a Jira Ops szolgáltatást, amellyel az incidenskezelés folyamatát szeretné hatékonyabbá tenni. A megoldás a cég ígérete szerint egyszerre kezel több, eddig csak külön rendszerekben végezhető folyamatot. A vállalat ezzel próbálja megoldani a problémát, hogy a fejlesztőknek más-más oldalon kell beállítani a hibajegyről szóló értesítéseket, mint például a PagerDuty vagy az OpsGenie szolgáltatásban, de a probléma elemzéséről és megoldásáról szóló belső kommunikáció mondjuk már Slacken folyik. Az ügyfeleket viszont megint máshol, például az Atlassian Statuspage-en lehet értesíteni a munka állásáról, de Jira Service Desken lehet válaszolni a kérdéseikre. A Jira Ops a cég különböző eszközeit most egy irányítópulton konszolidálja a Jira workflow motorján keresztül, más Atlassian termékekhez hasonló vizuális megjelenéssel. A cég nyilvánvalóan így próbálja elérni, hogy a fejlesztők a külső cégek hasonló megoldásai helyett inkább csak az Atlassian és partnercégei megoldásait válasszák.

A Jira Ops felületéről indulva a fejlesztőcsapatok elvégezhetik az összes alapvető incidenskezelési feladatot, akár a jegykezelést vagy a feladatok kiosztását a csapattagoknak. Továbbá közvetlenül a szolgáltatáson belül kommunikálhatnak is a fejlesztők a problémáról, például hogyan azonosították, elemezték és végül hogyan oldották meg azt. Mindezt a szolgáltatás integrációkkal oldja meg, úgy mint a PagerDuty, xMatters, OpsGenie, Slack és a Statuspage funkcóinak beolvasztásával.

Az új szolgáltatás elindításával együtt az Atlassian közölte, hogy megállapodást kötött az OpsGenie felvásárlásáról 295 millió dollár értékben, így még szorosabb lehet a Jira Ops-szal közös integráció. Az OpsGenie szolgáltatás piacvezető az incidensértesítések területén, mivel gyorsan és megbízhatóan értesíti a fejlesztőcsapatokat a hibajelentésekről a beállításoknak megfelelően. A megoldás értesítés közben figyelembe veszi az ütemezést és az eszkalációs útvonalat, miközben tekintettel van például az időzónákra és az ünnepnapokra is. A megoldást jelenleg 3 ezer ügyfél veszi igénybe, köztük az Overstock, az Air Canada és a The Washington Post is, de arról nem szól a közlemény, hogy a felvásárlást követően hogyan alakul az integráció mellett az OpsGenie önálló fejlesztése.

Természetesen a Jira Ops integrációi közé tartozik még a Slack is, amellyel a cég nemrégiben kötött stratégiai partnerséget. A megállapodás részeként az Atlassian feláldozta saját csevegős alkalmazásait, a Streide-ot és a HipChatet, cserébe pedig a Slackbe jelentős összeget fektetett, és ígéretet tett az új integrációkra is. Ennek egyik eredménye most a Jira Ops, amely képes egy kattintással Slack csatornákat létrehozni kifejezetten az adott hibajeggyel kapcsolatban. Továbbá a Slack App Directory appon keresztül a releváns üzeneteket át is lehet húzni a Jira Ops-on az adott hiba oldalára.

A Jira Ops jelenleg a korai hozzáférési programban elérhető, amelyre a szolgáltatás aloldalán lehet feliratkozni. A szolgáltatás a tervek szerint csak felhőben lesz elérhető, és nem tervez a cég telepíthető változatot. A megoldás használata egyelőre ingyenes, de csak a 2019 elejére tervezett 1.0 kiadásig, viszont a vállalat nem közölte az általános bevezetés után várható árat. Jövőre a megoldáshoz API-t is ígér, így külső cégek is fejleszthetnek majd rá alkalmazásokat. Egyelőre viszont csak az Atlassian által biztosított eszközök elérhetők, amelyhez a Jira Cloud felhasználói nem kapnak automatikus hozzáférést, hanem új fiókot kell regisztrálniuk a most még ingyenes Jira Ops-on.