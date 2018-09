Új külsővel érkezik a tizedik születésnapján a Google Chrome

Tizedik születésnapját ünnepli a Google 2008-ban debütált Chrome böngészője, a jeles alaklomra pedig a Google egy alapos dizájnfrissítéssel és új funkciókkal is készült. A Chrome 69-cel érkező új külső mindenesetre nem nagy meglepetés, a Material Design ráncfelvarrás a böngésző fejlesztői verzióiban már egy ideje kipróbálható.

Az átalakítás legjobban talán a lapfüleken érhető tetten, a megszokott trapézformák a vállalattól Androidon is megismert Material Design vonalaihoz jobban illeszkedő, lekerekített sarkú téglalapokra váltanak a weboldalak neve-logója mögött. Itt a böngésző ráadásul már csak az aktív fül körvonalait rajzolja meg, a többi a háttérbe olvad és egy diszkrét függőleges elválasztóvonalat kap. Utóbbi kialakításnak a "laphalmozó" felhasználók különösen örülhetnek, a megnyitott tabseregek ugyanis a leegyszerűsített megjelenéssel jobban áttekinthetővé válnak. Emellett az URL sáv szélei is lekerekednek.

Ha a formaterv ismerős, nem véletlen, a Firefox előző, Australis néven ismert interfésze ugyanis nagyon hasonlított a Chorme frissen megjelent verziójára. Az új külső természetesen nem csak az asztali Chrome-ban bukkan fel, az irányvonalat az Andorid és az iOS kliensek is követik. Az Apple platformján ráadásul a fejlesztők a Chrome menüsávját a kijelző aljára költöztették az egyszerűbb kezelés végett.

De a születésnapi frissítés nem csak a külcsínen faragott, a Chrome jelszókezelője is okosabb lett, az új regisztrációknál igény szerint erős, egyedi jelszavakat generál a felhasználóknak, illetve természetesen el is menti azokat. A megoldás persze csak a böngészőn belül használható, ha például külső appokhoz akarjuk tárolni jelszavainkat, jobb lesz a dedikált jelszókezelőknél maradni, mint a LastPass. Mindezeken túl, a Google pontosabb automatikus mezőkitöltést is ígér a böngészőben tárolt adatok alapján, legyen szó jelszavakról, lakcímekről vagy fizetési adatokról.

A lekerekedett szélű URL sávot is felturbózza a cég, az Omnibox névre keresztelt egyesített URL, és keresődobozba bizonyos keresési kifejezéseket bepötyögve a Chrome már a legördülő menüben megjelenő ajánlások között is feldob találatokat, új lap megnyitása nélkül. Ez utóbbi jól jöhet ha például egy-egy híres személy nevét kezdjük beírni, netán adott eseményekre, vagy épp a várható időjárásra keresnénk rá. A böngésző mindezek mellett azt is felismeri, ha olyan weboldalra navigálnánk, amely már meg van nyitva egy másik fülön - ilyen esetben felajánlja az adott tab megnyitását. Az új lapok testreszabása is egyszerűbbé válik, azokon lehetőség van a kedvenc weboldalakra vezető parancsikonok manuális beállítására.

A kiadás szokás szerint egy sor biztonsági frissítést is tartalmaz, ezúttal a Google mintegy 40 javítást eszközölt a szoftveren, melyek közül hét volt "magas" veszélyességi fokozatú. A Chrome 69-et a Google szokás szerint több lépcsőben szórja ki a különböző régiókban, a frissítés a napokban várhatóan minden felhasználóhoz eljut.