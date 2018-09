Jótékonysági eszközöket tesztel a YouTube

Bejelentette a Google, hogy a YouTube-on több különböző jótékonykodást támogató eszköz bevezetését tervezi YouTube Giving (magyarul "adománykártyák") gyűjtőnéven, amelyeknek béta tesztjét most indította el - írja blogbejegyzésében. A vállalat saját indoklása szerint a videós közösségi oldalon megtalálható, több mint egymillió nonprofit szervezetnek szeretne segítséget nyújtani ilyen módon, de feltehetően ezzel együtt azért a videós platformok közötti versenyben is előnyhöz akar jutni, illetve felzárkózni a plusz szolgáltatással.

A Fundraisers egyelőre Amerikában és Kanadában indult bétában, amellyel a regisztrált nonprofit szervezetek egy szűk köre indíthat támogató kampányt a felületen saját csatornáján vagy más alkotókon keresztül. A videók mellett megjelenik egy "donate" gomb, és ennek megnyomása után lehet dönteni az adományozni kívánt összegről - az adományt egyébként több más országból lehet küldeni, de egyelőre Magyarország nem szerepel a listában, viszont például Ausztriából vagy Szlovákiából már utalható a támogatás. A felületen folyamatosan látható az indikátor, hogy a kampánnyal a videoblogger mekkora összeget szeretne gyűjteni a nonprofit szervezet számára, és eddig ebből mennyi jött össze.

Egy másik ehhez kapcsolódó új funkció, hogy egyszerre több csatorna is összeállhat egy adott kampány támogatásához a Community Fundraisers megoldással. A "néhány heten belül induló" Campaign Matching keretében pedig más alkotók, márkák vagy cégek is besegíthetnek a kampányba. A Google a béta keretében ingyenesen biztosítja a fizetésfeldolgozást és az összeg eljuttatását a szervezetnek, de a közlemény alapján elképzelhető, hogy az általános bevezetést követően a YouTube ezekből a juttatásokból is levonná a kezelési költséget, mint ahogy hagyományosan a videobloggereknek juttatott támogatás összegét is megsápolja.

Az új funkciókon kívül a YouTube a már meglévő Super Chat szolgáltatását is kiterjeszti, amellyel a rajongók eddig kifejezetten a vloggereknek küldhettek támogatást a kiemelt hozzászólásokon keresztül. A Super Chat for Good segítségével viszont most már az alkotók a választott amerikai nonprofit szervezeteknek is gyűjthetnek adományokat. A funkcionalitás teljesen a megszokott, a különbség mindössze annyi, hogy a begyűjtött összegeket az alkotó helyett a szervezet kapja meg, méghozzá ebben az esetben is a kezelési költség nélküli teljes adományt.

Folyamatosan újítani kell

A bejelentéstől függetlenül, néhány hete merült fel a hír, hogy a Super Chat a Twitch hasonló (cheering) megoldásával ellentétben olyannyira elhanyagolt, hogy a YouTube még fizet is a vloggereknek, hogy népszerűsítsék a rajongóiknak többek közt ezt vagy a vloggereknek szóló egyéb monetizációs lehetőségeket, úgy mint a Patreon-szerűen működő, és az előfizetésért cserébe a rajongóknak plusz tartalmakat nyújtó Channel Memberships rendszert. A YouTube igyekszik mindent bevetni, hogy az egyre nagyobb videós konkurencia miatt megtartsa a tartalomkészítőket és ezáltal a nézőket is. A Super Chatből viszont a cég 30 százalékos részesedést von le, ezért az alkotók még mindig inkább a szponzorált tartalmakat és a hirdetéseket választják a bevételszerzéshez, de a támogatói rendszer hozzákapcsolása esetleg segíthet az elterjesztésén.

Az adományozásra mindeddig egyáltalán nem volt lehetőség YouTube-on, így az alkotóknak például a Patreonhoz, az Indiegogóhoz, a Kickstarterhez kellett fordulniuk, de a konkurens Facebook is már 2016 óta rendelkezik hasonló megoldással, a Twitch pedig rendszeresen megszervezi a Games Done Quick adománygyűjtő eseményt. Az új eszközökkel a YouTube a tehát ezekhez a jótékonysági lehetőségekhez szeretne felzárkózni, miközben még egy meglévő szolgáltatását is népszerűsíti. Egyelőre a funkciók csak bétában indultak az Egyesült Államokban, de a jelek szerint a tesztet követően Google szeretné majd kiterjeszteni az elérhetőséget.