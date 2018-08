Frissült az NJSZT ingyenes IT biztonsági kötete!

Frissült a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) gondozásában kiadott, ingyenesen elérhető IT biztonság közérthetően kötet, ráadásul nem kisebb ráncfelvarrásról van szó, a társaság szerint az írás jelentősen megújult, immár az idei trendeket és legfontosabb veszélyforrásokat is magában foglalja.

A kötet az olyan fenyegetés ismertetőjegyei mellett, mint az emailben érkező kártevők és az adathalászat, az okostelefonok biztonsági kihívásait, az internetes és bankkártyás fizetések potenciális veszélyeit, sőt az álhírek és a kattintásvadászat kérdéskörét is körbejárja, illetve az idén élesedett GDPR-ral kapcsolatos tudnivalóknak is külön alfejezetet szentel. Az IT biztonság közérthetően a civil társadalom tájékozódását hivatott segíteni az információbiztonság terén, amire az utóbbi időben sorra felbukkanó, egyre súlyosabb fenyegetések fényében komoly szükség is van.

A könyv szerzői Erdősi Péter Máté és Solymos Ákos, az elkészítésében pedig az NJSZT a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen alakult Kiberbiztonsági Akadémiával is együttműködött. Az IT biztonság közérthetően a QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Kft. és a Black Cell Kft. támogatásával jelent meg. A kötet előző, 2017-es kiadását több mint tízezren töltötték le az NJSZT oldaláról, a kötetet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is ajánlja hallgatóinak.

Közleményében az NJSZT hangsúlyozza, azoknak is érdemes fellapozni az új kiadást, akik a 2017-es könyvet letöltötték, az ugyanis sok idei aktuális újdonságot tartalmaz. Az IT biztonság közérthetően kötet egyébként az ECDL, azaz az informatikai írástudás felhasználói szintű keretrendszerének IT biztonság moduljához is használható tankönyvként. Az NJSZT természetesen jövőre is készül majd új kiadással a könyvből, ehhez pedig a társaság egész évben várja az olvasók észrevételeit. A kötet itt tölthető le.