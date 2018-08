Éles az Xbox All Access

Elrúgta Xbox All Access programját a Microsoft, az egy ideje már szellőztetett előfizetéses konstrukcióban a játékosok nem csak egy sor, a platformhoz elérhető címhez jutnak hozzá, de Xbox One S vagy Xbox One X készüléket is kapnak - legalábbis az Egyesült Államokban, "korlátozott ideig".

A Microsoft az elmúlt években nem közölt számokat az Xbox eladásairól, mondván a platform sikerességét inkább felhasználói aktivitásban méri, noha az EA által idén is elkotyogott számok alapján sejthető, hogy inkább a Sony PlayStationje mögötti jelentős elmaradását próbálja így leplezni. Mindezt az All Access rajtja is megerősíti, amelynél a hangsúly egyértelműen az új felhasználók toborzásán van, nem pedig a meglévő tábor átterelésén az új konstrukcióra, hiszen a vállalat még a készülékeket is kész kedvezményes áron kiszórni az előfizetések mellé.

De mit is kapnak az All Access előfizetők? Két év hűség mellé a fenti készülékeken túl a pakk tartalmaz az időszakra egy Xbox Live Gold, illetve egy Xbox Game Pass csomagot is, amely több mint száz játékhoz ad teljes értékű hozzáférést a felhasználóknak. A játékok listáját a redmondi cég ígérete szerint pedig folyamatosan bővül.

Ha a játékosok beérik az Xbox One S modellel, a vállalat havi 22 dollárnál húzza meg a havidíjat, míg az izmosabb Xbox One X esetében havi 35 dollárt kell fizetni. A cég különösen agresszív stratégiáját jól mutatja, hogy a csomag mindkét esetben jóval olcsóbb, mint ha a felhasználók külön-külön vennének egy konzolt, illetve Xbox Live Gold és Game Pass előfizetést. Az Xbox One S-nél különösen jelentős összegről van szó, a játékosok több mint 130 dollárral fizethetnek így kevesebbet, mint ha külön vennék meg az előfizetéseket és a készüléket. Miután a két csomag hagyományos esetben havi 10 dollár, ahogy a Venturebeat is rámutat, konzolt itt a játékosok lényegében havi 2 dollárért kapják meg. Léteznek persze olcsóbb, éves előfizetések is a cég online szolgáltatásaira, ugyanakkor még ezekkel számolva is jelentősen visszanyes az Xbox One S árából a cég a csomagban, ahogy az Xbox One X esetében is.

A vállalat hagyományosan a készülékek mellé is árul előfizetéseket, a cég azonban láthatóan odafigyelt, hogy az All Access ezeknek is alálicitáljon - jelenleg az egyesült államokbeli felhasználók számára, akik a játékok terén is előfizetős konstrukcióban gondolkodnak, egyértelműen messze ez az eddigi legjobb ajánlat a cég részéről.

Az előfizetés+hűség+hardver konstrukció a mobilpiacon már bizonyított, a szolgáltatóknál vásárolt telefonok üzleti modellje rengeteg országban bevált, az Egyesült Államokban és Magyarországon is. A Microsoft kiemeli,hogy bár havi részletekben fizet a vásárló, nem leasing vagy bérlési konstrukciókról van szó - ezt közleményében a Microsoft is többször kiemeli, mondván, a zéró kezdőrészlettel elvihető konzolok rögtön a vásárló tulajdonába kerülnek. A 24 hónapos szerződés persze továbbra is köti a felhasználók kezét, nincs szó arról hogy a cég ingyen eszközöket osztogatna, ez a modell azonban az USA-ban már bizonyított, így a konzolvásárlók terén is pozitív fogadtatásra találhat.

Hogy a Microsoft minden eddiginél alacsonyabb árakkal vadászik új felhasználókra nem csoda, a konzolok csatájában ugyanis nem áll túl fényesen a szénája. Mint az az EA már említett, májusban közzétett jelentéséből kiderült, a cég fő riválisa, a japán Sony már több mint 73 millió PlayStation 4-et adott el, míg a Microsoft konzoljából (idén májusig) kevesebb mint ennek fele, mintegy 30 millió talált gazdára.

Ahogy a Microsoft bejelentésében is közli, az All Accessre korlátozott ideig fizethetnek elő a (megfelelő hitelminősítéssel rendelkező) felhasználók, noha arról nem beszélt, pontosan meddig lesz elérhető a csomag - jó eséllyel azonban a cég legalább az idei ünnepi szezont megvárja vele. A korlátozott periódus arra utal, hogy a Microsoft egyelőre kísérletképp vezeti be a konstrukciót, 2019-re pedig a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, kissé átdolgozott változatban tartja majd piacon - például módosított áron, módosított marketingüzenettel vagy módosított konstrukcióban.