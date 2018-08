Komoly gondok voltak a Vodafone kártyás adategyeztetésével

Nem a törvényi előírásoknak megfelelően végezte a tavalyi feltöltőkártyás adategyeztetést a Vodafone Magyarország, ezért a terület szabályozásáért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 40 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a szolgáltatót, valamint előírta számára, hogy az érintett ügyfélbázis egy részénél - immár a megfelelő keretek közt - ismételten végezze el a műveletet. A döntést a Vodafone vitatta, a bíróság ezt most másodfokon is helyben hagyta. A mulasztás miatt több százezer vodafone-ügyfél számíthat arra, hogy ha nem igazolja magát a szolgáltatónál időben, kikapcsolják a szolgáltatását.

Háromból egy jogszerűtlen

A Vodafone jogsértése a hatóság szerint abban áll, hogy az első, tavaly június végén záródó adategyeztetés során több százezer előfizető esetében a már korábban, csupán a szerződéskötéskor megadott adatokat egyeztette újra a központi nyilvántartás adataival, így minden harmadik előfizetője ügyében jogsértő módon járt el. A szolgáltató eljárása ugyanis nem biztosította azt a törvényben előírt célt, hogy egyértelműen azonosítani lehessen az adott SIM-kártyához tartozó előfizetőt.

Így sérült a közérdek, a jogalkotói cél, az államnak a visszaélések megakadályozásához fűződő nemzetbiztonsági érdeke - mondja az NMHH. A szolgáltató eltérő jogértelmezésre hivatkozott, de erről az álláspontról a hatóság – most már jogerőre is emelkedett – határozatában megállapította, hogy nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Emellett a nem egyeztetett kártyák lekapcsolását a törvényi határidőhöz és a versenytársakhoz képest is jelentős, többnapos késéssel fejezte be, meg sem kísérelve a törvény által szabott július 1-jei végrehajtást.

Indokolatlan pánik? Bár a szolgáltatók visszajelzése szerint az adategyeztetés mintegy 1,3 millió SIM-nél nem történt meg határidőre, a három szolgáltató feltöltős bázisa összességében alig pár százezer - alighanem eleve nem használt - kártyával csökkent. A mobilcégek még a határidő lejártát követően is visszakapcsolták ugyanis a kártyákat, ha utólag megtörtént a személyes adategyeztetés.

Utóbbi kapcsán a szolgáltató nem várt problémára hivatkozott egy többek közt lapunk részére is megküldött álláspontjában: "A Vodafone Magyarország 2017. július 1-jén megkezdte a 2017. június 30-ig nem egyeztetett prepaid SIM kártyák lekapcsolását. A folyamat során néhány ügyféltől beérkezett, téves lekapcsolásról szóló visszajelzést követően, felmérve a rendszerszintű hiba lehetőségét, a Vodafone azonnali hatállyal leállította a SIM kártyák lekapcsolását, és a folyamatot csak a probléma elhárítása után indította újra. A Vodafone ügyfelei közül így mindösszesen néhányan tapasztalhatták, hogy a határidőre megtörtént adategyeztetés ellenére sem tudtak telefonálni" - nyilatkozták a Vodafone sajtóosztályán tavaly júliusban.

A másik kettőnek sikerült

A hatóság szerint a jogsértés az előfizetők széles körű érintettsége mellett azért volt különösen aggályos, mivel a szolgáltató által választott, fentebb említett jogsértő adategyeztetési mód – a versenytársaival szemben – lényegesen kedvezőbb helyzetet eredményezett, hiszen jelentősen csökkentette számára a törvény végrehajtásából származó adminisztratív feladatokat is. A hatóság megállapította, hogy a másik két szolgáltató valamennyi egyéb teendőjét az adategyeztetés megfelelő végrehajtásának rendelte alá, jelentős humán és anyagi erőforrást vonva be.

A Vodafone az adategyeztetésre előírt határidő kapcsán többször, több csatornán is azt kommunikálta, hogy a 2017. július 1-jei dátum a szolgáltató álláspontja szerint túl korai, azt legalább a 2017-es év végéig meg kellene hosszabbítani. Az operátor emellett kifogásolta a Belügyminisztérium által üzemeltetett, adategyeztetésre használt rendszert annak gyakori hibái és leállásai miatt.