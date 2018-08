Két utódot is kap a DJI Mavic Pro drónja

Két drónját is frissítette a DJI, a piacvezető gyártó Mavic szériájának új generációjáról rántotta le a leplet. A két új négyrotoros Mavic 2 Pro és Mavic 2 Zoom néven debütál, mindkét eszköz a már ismert, 2016-ban megjelent Mavic Pro utódjaként kerül piacra. Külsőre, illetve a repülési képességekben a két modell azonos, a dizájn első blikkre a Mavic Próétól sem sokban különbözik, az eltérést a drónok nevéből sejthetően a kamerák terén érdemes keresni.

A Mavic 2 Prón egy 20 megapixeles Hasselblad L1D-20c kamerát találunk. A svéd Hasselbladban a vállalat tavaly többségi tulajdonos lett, a felvásárlásnak pedig a Mavic 2 Pro kamerája az első gyümölcse. Az eszközre az amatőröknél néhány lépcsőfokkal feljebb mozgó filmesek is felkaphatják a fejüket, a kamera ugyanis 1 hüvelykes CMOS szenzorral érkezik, amely a gyártó szerint mintegy négyszeres hatékony érzékelőfelületet kínál az előző generációhoz képest.

Ez az első alkalom, hogy kisméretű konzumer drón hasonló méretű szenzort kap, a gyártó ráadásul a kamera 3200-as ISO értékét is egészen 12800-ig tolta fel. A batyuból a 10 bites 4K HDR támogatás sem hiányzik, a kamera továbbá állítható rekesznyílást is kapott, az f/2.8 vagy f/11 értékre állítható be, az aktuális fényviszonyoktól függően, és a HNCS (Hasselblad Natural Color Solution) is ott van a felhozatalban, amellyel a cég magas minőségű színrögzítést ígér. A félprofi filmesek tehát valószínűleg ismét megtolják majd a vállalat szekerét, akik végre nem kell, hogy drónmonstrumokat hordozzanak magukkal, amelyek levegőbe tudják emelni a jobb minőségű kamerákat, az új Mavic modell egy hátizsákban is kényelmesen elfér.

A Mavic 2 Zoomban már az ismert kisebb 1/2,3 hüvelykes, 12 megapixeles szenzort találjuk, cserébe viszont az eszköz 2x optikai zoomra képes, (24–48 mm fókusztávolság mellett) egy 48 milliméteres telefotó lencsének hála. Ezt a modellt a gyártó igyekezett szoftveresen is tuningolni: a Mavic 2 Zoom Super Resolution funkciójával képes kilenc fotót egyetlen, nagyméretű, 48 megapixeles képpé összefésülni. Szintén érdekes Dolly Zoom funkció, amellyel a drón repülés közben képes ráközelíteni a célpontra és közben a fókuszt is automatikusan szabályozni, ezzel a Vertigo effektust idéző hatást keltve.

Mavic 2 Zoom (fent) és Mavic 2 Pro

Mindezek mellett a már ismert képességek mindkét modellben felvonulnak, ilyen a time lapse videók készítésére szolgáló, manuális vezérléssel használható Free mód és a Circle is, mikor egy kiválasztott célpont körül a drón automatikusan körözve készít felvételt. Ugyancsak felkerült a palettára a Course Lock, ennél a drón repülés közben kameráját egy kijelölt fix ponton tartja, illetve a Waypoint is, amellyel előre kijelölhető a drón számára a repülési útvonal. Az ActiveTrack funkció is 2.0-s verziójához érkezett az új készülékekkel, ez a mozgó célpontokat követi automatikusan, amelyeknek már a valószínűsíthető útvonalait is képes megjósolni, így előre optimalizálva a felvételhez használt röppályát.

Ami a repülési képességeket illeti, a gépek hajszállal tovább bírják a levegőben mint elődjük, a gyártó mindkét modellhez 31 perces maximális üzemidőt ígér - az előző generáció 28 percet produkált egy feltöltéssel. Az drónok végsebessége óránként 72 kilométer, ha nem kell szembeszéllel is megküzdeni, a távirányító hatótávolsága pedig 8 kilométer, ráadásul a gyártó szerint a gépek ilyen távolságból is képesek valós időben, Full HD felbontás mellett streamelni kameraképüket. Az új Mavic gépekre továbbá 10 szenzor került, amelyekkel minden irányból képesek érzékelni, és kikerülni a felbukkanó akadályokat. A Mavic 2 Pro nettó 1449 dollárért, a Mavic 2 Zoom pedig nettó 1249 dolláros áron vásárolható meg.

A DJI jelenleg a drónok szegmenséből több mint 70 százalékot kanyarít ki magának, és új termékei jellemzően pozitív fogadtatásra találnak a tempósan növekvő piacon, amely a civil, kereskedelmi, illetve állami-katonai háttérrel rendelkező vásárlók érdeklődését is egyre inkább felkelti. A DJI a 2016-os Mavic Próval is nagyot gurított, annak rajtjakor a cég gyártósorai nem is tudták tartani a tempót a kereslettel. A Drones Globe szerint tavaly Észak-Amerikában a vállalat riválisai az 500-1000 dolláros árkategóriákban alig tudtak labdába rúgni a DJI 72 százalékos piacrésze mellett, mindössze két szereplőnek sikerült szabad szemmel látható piacrészt elérni, a Parrot és a Yuneec gyűjtött be 7-7 százalékot.

A kínai gyártó az ezer dollárnál vaskosabb árcédulák esetében is 70 százalék fölötti részesedést produkál, az olcsó, 500 dollár alatti drónok szegmensét viszont úgy ahogy van átengedi a többi szereplőnek, ebben az árkategóriában a cég nem versenyez. A konkurenciának a vállalat azonban még így sem hagy igazán táptalajt, az említett Parrot például leépítésekkel küzd a fennmaradásért, egy másik hajdan erős szereplő, a 3D Robotics pedig már teljesen le is állt a drónfejlesztéssel.