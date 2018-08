Mégsem vonul ki a tőzsdéről a Tesla

A hivatalos blogposztban Musk elismeri, hogy a korábban megszellőztetett tőzsdei kivonulás sokkal időrablóbb lenne, mint azt előzőleg felmérte, illetve a Tesla-részvényeseket sem szolgálná. Musk ugyanis szerette volna, hogy a Teslába fektető kisrészvényes-rajongók valahogyan a tőzsdéről kivonult cégnek is tulajdonosai maradhatnának. Sokan ugyanis kimondottan hosszú távon fektettek a vállalatba, ők csalódottsággal vették tudomásul az ígért 420 dolláros részvényenkénti kivásárlási árat - arra számítanak ugyanis, hogy a Tesla sikerrel veszi a rövid távú akadályokat, így néhány éven belül szárnyalni fog a vállalat piaci értékelése.

Musk eredeti tervei szerint ők tulajdonosok maradhattak volna valamilyen áttételes formában, így amikor a cég visszatér a tőzsdére, akkor újra "rendes" Tesla-papírokkal rendelkeztek volna. Musk most elismeri, hogy erre bizonyított lehetőség nincs - az amerikai tőzsdefelügyelet ugyanis ezt is szigorúan szabályozza, bizonyos részvényesi szám fölött még akkor is kötelező az elkerülni vágyott transzparencia, ha a cég amúgy nincs a tőzsdén (ez a szabály kényszerítette ki annak idején a Facebook tőzsdei rajtját is).

"Please don't do this"

A blogbejegyzés szerint Musk csak a saját bejelentését követő napokban tájékozódott arról, hogy egészen pontosan milyen feltételei és következményei is vannak a tőzsdei kivonulásnak. Saját szavai szerint csak utólag magyarázták meg neki az intézményi befektetők, hogy nem-tőzsdei cégben nem maradhatnak részvényesek - szigorú szabályok kötik az ilyen szervezetek (például nyugdíjalapok, stb.) kezét, hogy mibe fektethetnek, sok esetben pedig ezek nem teszik lehetővé (vagy erősen korlátozzák) a privát cégekbe való befektetést. "Bár a részvényesek többsége, akikkel beszéltem, azt mondta, hogy a Teslával maradnának, ha privát céggé válnánk, a hangulat dióhéjban: kérlek ne csináld ezt." - foglalja össze Musk a kinyilatkoztatás fogadtatását.

A kivonulás lefújása melletti másik érv, hogy ez egy roppant költséges, elhúzódó és időrabló folyamat, amely több negyedévre teljesen lekötné a vállalat vezetésének figyelmét. Ezzel Musk nem volt tisztában: "tudtam, hogy a kivonulás kihívásokkal teli, de immár világos, hogy még időigényesebb, mint eredetileg vártam". Ez azért probléma, teszi hozzá, mert jelenleg a Model 3 gyártásának felfuttatása és a profittermelés elérése a legfontosabb feladat, a tőzsdei kivonulás ezzel versenyezne.

A fenti információk birtokában Musk már nem tartja jó ötletnek a tőzsdei kivonulást, ezt pedig az igazgatótanáccsal is megosztotta, akik egyetértettek vele: a legjobb most tőzsdei cégnek maradni.

Komoly bajban lehet Elon Musk és a Tesla

Mivel roppant könnyű manipulálni egy cég saját részvényeinek árfolyamát, az Egyesült Államokban (és amúgy bárhol a világon) szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy a vállalatok vezetői mit, hogyan, mikor mondhatnak a jövőbeni tervekről, a pénzügyi teljesítményről, és a működés mindenféle elemeiről. Az előírások mély transzparenciát írnak elő, például a pénzügyi teljesítményt, a meghatározó mutatókat minden negyedévben be kell mutatni, de azt is kiköti, hogy mit nem lehet közzétenni.

A fentiek fényében került a fókuszba Elon Musk Twitter-aktivitása: a cégvezető ezen a felületen jelentette be, hogy fontolóra vette a vállalat tőzsdei kivonulását, amelyhez biztosította a finanszírozást is. A tőzsdefelügyelet egyelőre csupán annyit közöl, hogy a Tesla ellen vizsgálatot indított Musk tweetjei miatt. A Reuters által megszólaltatott szakértők szerint ez egyelőre információgyűjtésnél tart, az SEC (Securities and Exchange Commission) majd ezek birtokában dönt arról, hogy eljárás alá vonja-e a vállalatot és/vagy annak vezetőjét. A szakértők szerint azt vizsgálja most a hatóság, hogy Musk bejelentésének volt-e biztos alapja - a teljes visszavonulás és az abban közölt beismerések ezt nem támasztják alá.

Az SEC-vizsgálattal párhuzamosan befektetők már több pert indítottak a cég ellen, ezek egyelőre még a kezdeti stádiumban vannak.