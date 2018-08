Alig vásárolnak az Alexán keresztül a felhasználók

Bár az Amazon Alexa messze a legnépszerűbb virtuális asszisztens a piacon, amely nem csak a vállalat Echo okoshangszóróin, de sok más gyártó termékein is ott figyel, az okostelefonoktól a hűtőkig, a céghez közel álló források szerint a platform nem minden szempontból ilyen sikeres. Nem titok, hogy az Alexa bevezetésével a vállalat arra számított, a felhasználók nem csak zenét hallgatnak és az időjárásról beszélgetnek majd az Echo készülékekkel és társaikkal, vagy épp az otthoni elektronikát vezérlik majd rajtuk keresztül hangparancsokkal, de a hangalapú amazonos vásárlásra is rákapnak.

Ezek a várakozások a cég részéről finoman szólva sem váltak valóra, a The Information forrásai szerint ugyanis az Alexával szerelt készülékek tulajdonosainak mindössze 2 százaléka vásárolt már Amazonon a virtuális asszisztens segítségével. A siralmas számokat még tovább rontja, hogy a szerény tábor mintegy 90 százaléka csak egy alkalommal próbálta ki az eszközökön a vásárlást, nem használta többször a funkciót. Ez a maroknyi felhasználó pedig, aki rendszeresen vásárol az Alexa segítségével, jellemzően kis értékben teszi azt.

A vállalat szóvivője az Ars Technicának nyilatkozva úgy fogalmazott, a cég "nem ért egyet a cikkben írt számokkal", és hogy "felhasználók milliói" használják az Alexát vásárlásra. Pontos számokat a szóvivő nem mondott, így az sem derült ki, hogy a milliós nagyságrend vajon a rendszeres vásárlókra vonatkozik-e, vagy a szolgáltatást egyszer kipróbálókat is magában foglalja - noha az általánosító megfogalmazás inkább utóbbi esetre utal. A szóvivő a vásárolt termékekre példaként a mosogatószereket vagy épp fénymásolópapírt hozta - ez viszont illeszkedik a korábban is említett, rendszeresen vásárolt, ugyanakkor jellemzően kis értékű termékkategóriákhoz.

Hogy a hangalapú vásárlások főként olcsó, aránylag gyorsan fogyó termékekre korlátozódnak nem meglepő, hiszen jellemzően ezek pótlása az, amelyet a felhasználók különösebb utánajárás nélkül, szóban is rá mernek bízni a virtuális asszisztensekre, miután számukra is jól ismert termékekről van szó - de még az sem katasztrófa, ha az Alexa félreért valamit, és más fajta fogkrémet rendel. Nagyobb érték esetén persze már jóval körültekintőbbek a felhasználók, akik mielőtt kiadnának rá egy jelentősebb összeget, utánanéznek az eszköznek, amiről szeretnek minél több képet is megnézni. Miután ezt leginkább egyébként is az adott webshop, ebben az esetben az Amazon felületén teszik meg, ha meghozták a döntést a termék mellett, a vásárlást értelemszerűen itt is fejezik be.

A vásárlások követése ugyanakkor már más tészta, a Gizmodo szerint az Alexa mintegy 50 millió fős felhasználói bázisának 20 százaléka használja az asszisztenst a már megrendelt áruk státuszának ellenőrzésére - noha ezeket a rendeléseket jellemzően okostelefonról vagy PC-ről adják le. Az Amazonnak tehát még jócskán van tennivalója, hogy a felhasználókat rávegye a hangalapú vásárlásra - az ünnepek közeledtével jó eséllyel láthatunk majd Alexa-exkluzív kedvezményeket, és hasonló kezdeményezéseket a cég részéről. Elérés terén viszont egész biztosan nem kell aggódnia a vállalatnak, az alexás eszközök fogynak továbbra is messze a legjobban a szegmensben.