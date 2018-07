Megszépül a Windows Store, fejlesztést kap a konzol

Windows-szerte elvégez néhány kozmetikai műtétet a Microsoft, a cég alkalmazásboltjához és a parancssorhoz is hozzányúl - nem csoda hogy a vállalat folyamatosan igyekszik vonzóbbá tenni a rendszert, annak ugyanis hónapok óta tartó araszolás után sem sikerül átlépni a 700 millió aktív eszközös mérföldkövet.

A Windows Console új funkciói kapcsán egyelőre nem ment részletekbe a cég, ugyanakkor már tudható, hogy már dolgozik a jobb olvashatóságon, a kiterjedt Unicode, illetve az emojik támogatásán, sőt a lapfülekkel ellátott felületen is. A parancssorra egyébként rá is fér a tatarozás, főként miután már olyan eszközöket is ki kell szolgálnia, mint a Windows Subsystem for Linux, amellyel párhuzamosan többek között a 16 millió szín és a VT vezérlősorozatok (escape sequences) támogatása is megérkezett. Ezzel együtt a Windowson megismert parancssor még mindig nagyban elmarad a macOS-en vagy Linuxon dolgozó társaitól, több fontos képességért, mint a fülek kezelése, harmadik féltől származó konzolokhoz kell fordulni. De mint azt az Ars Technica is aláhúzza, még ezek képességei is korlátozottak, hiszen a hasonló megoldások jobbára maguk is a háttérben megnyitott Windows Console ablakokra támaszkodnak, amelyekből scraping megoldással húzzák át a tartalmakat saját felületükre, emiatt pedig összetettebb feladatoknál könnyen összeomolhatnak.

A Microsoft azonban azt ígéri, rövidesen javít a helyzeten, sőt az parancssor felturbózását szolgáló, fejlettebb API-k már a legújabb Windows 10 Insider kiadásokban is ott figyelnek. A parancssor történetének bemutatására egyébként a cég egy blogposzt-sorozatot is indított, amely reményeink szerint az új kiadás megjelenésével csúcsosodik majd ki, az érdeklődőknek ezt érdemes átböngészni.

Bár az új Windows Console-ra még várni kell, a Windows Store, azaz a cég alkalmazásboltjának ráncfelvarrása már itt kopogtat, a frissített külső pedig nem meglepő módon a Microsoft által Windows 10-hez kialakított Fluent Design tervezési irányelvhez igazodik, annak megfelelő animációkkal, és minimalista, szögletes vonalvezetéssel, ahogy azt a Windows 10-től is megszokhattuk. A csinosabb külső mellett a frissítést követően már nem csak a Windows Insider tesztelőinek lesz elérhető a távoli telepítés lehetősége a Windows Store-ban, rövidesen mindenki telepíthet alkalmazásokat egyik Windows 10-es eszközéről a másikra. A frissített alkalmazásboltot a vállalat globálisan több lépcsőben teszi elérhetővé, a Thurrott.com szerint miután szerveroldali frissítésről van szó, az legfrissebb Windows 10 frissítéssel rendelkezőkhöz sem jut el egyszerre, de a következő napokban-hetekben várhatóan globálisan elérhetővé válik.

Kép: Thurrott.com

Az egységesebb dizájn és a funkcióbeli lemaradások behozása már csak azért is fontos a cég részéről, mert a Windows 10-nek már jó ideje csak közelítenie sikerül a 700 milliós mérföldkő felé. Ahogy a ZDNeten közzétett írásában Mary Jo Foley Microsoft-bennfentes is kitér rá, a cég legutóbb tavaly novemberben számolt be róla, hogy átlépte a 600 millió felhasználós küszöböt, legutóbbi, azaz 2018 Q4-es pénzügyi jelentésében pedig Satya Nadella vezérigazgató arról beszélt, a Windows 10 "közel" 700 millió készüléken volt aktív. De a cég már májusban, Build konferenciáján is ezt a "közel" 700 milliós értéket durrogtatta, úgy látszik tehát további két hónap sem volt elég, hogy a vállalat szóhasználatából minimálisnak tűnő különbséget ledolgozza a rendszer adoptációja.

Noha a lapnak a vállalat egy szóvivője telefonon úgy nyilatkozott, már bejelentették a 700 milliós értéket, erről más forrás egyelőre nem beszélt, továbbá a befektetői kapcsolatokkal foglalkozó részleg is arról számolt be Foley megkeresésére, hogy a Windows 7 támogatásának egyre közelgő, 2020 januárjára ígért vége sem éreztette hatását a Windows 10 terjedésén - ez ugyanakkor a későbbiekben várhatóan látványos kiugrást hoz majd a rendszer felhasználószámában, ahogy az üzleti felhasználók kivezetik a 7-est. A vállalat már korábban visszavonulót fújt eredeti, 2015-ös célkitűzésétől, mikor azt ígérte, három éven belül a Windows 10 egymilliárd eszközön fog futni - a mostani komótos tempó alapján azonban jócskán számíthatunk még csúszásra.