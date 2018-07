Leválik a Pinterestről az Instapaper

Közel két évvel ezelőtt jelentette be a képmegosztásról ismert Pinterest, hogy felvásárolja az írott dokumentumok olvasására és cikkek könyvjelzős elmentésére specializálódott Instapapert, de a jelek szerint az elmúlt két évben nem sikerült a tervezett összeolvadás, és a két szolgáltatás funkcióinak összehangolása. Az Instapaper ugyanis most egy újabb blogbejegyzésben jelentette be, hogy mégis inkább önállóan folytatja a működést (Instant Paper Inc. néven) néhány hét múlva, a szükséges átalakításokat követően. A cég a következő napokban értesíti majd a felhasználóit a változásról, és hogy ennek kapcsán hogyan kezelik a személyes adataikat.

Arról viszont a közlemény mélyen hallgat, hogy mi a szétválás anyagi vonzata és valódi oka, pedig két évvel ezelőtt még nagy reményeket lehetett fűzni a két szolgáltatás egyesítéséhez. Mi például arra számítottunk, hogy a Pinterest beolvasztja az Instapaper funkcióit, és így az oldalon megtalálható szerkesztett tartalmak újabb témakörökkel bővülhetnek majd, illetve jegyzetelési és kiemelési lehetőségekkel. Ehhez képest a Pinterest az elmúlt két évben nem igazán változott, legalábbis ezen a téren, hanem inkább a cégeknek és marketingeseiknek szóló mérőeszközök, profilbeállítási lehetőségek bővültek.

Eközben az Instapaper az előzetes beharangozással ellentétben végig megmaradt önálló szolgáltatásként, és még új megoldásokkal is kiegészült. Az elmúlt két évben érkezett meg a Firefox bővítmény, az iOS 11-re optimalizált frissítés, és ami a legfontosabb, hogy a sokáig 3-5 dollárért kapható androidos és iOS-es app innentől kezdve ingyenesen is elérhetővé vált. Úgyhogy érthető módon most a szétválás miatt sokan az új monetizációs modell iránt is érdeklődnek, mivel könnyen előfordulhat, hogy a cikkolvasós-könyvjelzős alkalmazás a jövőben ismét fizetőssé válik.

Még egy nagyon fontos dolog változott május 25-e óta, méghozzá az Instapaper azóta nem érhető el az Európai Unión belül a GDPR szabályai miatt. A felhasználók többsége természetesen arra kíváncsi, hogy a Pinterestről való leválással a cégnek sikerül-e majd megfelelni az általános adatvédelmi rendeletnek, és hogy elérhető lesz-e újból az EU-n belül. A közlemény többek közt erről sem tartalmazott információt, de a honlapon olvasható üzenet és egy Twitter-üzenet azt sugallja, hogy a cég szeretné a "közeljövőben" megoldani az ismételt európai elérhetőségét, és már dolgozik a megfelelőség megoldásán.