Megkapta az 1.0-s verziószámot az Android Things

Beérett az Android Things, a Google IoT megoldása elhagyta a Developer Preview életszakaszt, és az 1.0-s főverzióhoz érkezett, amelyhez a cég már az élesben használt eszközökhöz szánt hosszútávú támogatást is ad. A Google szerint a platform több mint 100 ezer SDK letöltésen van túl, és a cég 10 ezernél több fejlesztőtől kapott visszajelzéseket a termékkel kapcsolatban.

Az Android Things első pontnullás verziójával a vállalat a hivatalosan támogatott hardverek első eresztését is felsorakoztatta, a rendszer egész pontosan az NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 és a MediaTek MT8516 hardverplatformokra építő SoM (System-on-Modules) modulokkal lesz majd használható. Ezeket már a végleges termékekbe lehet beépíteni, amelyekhez aztán a Google három éves garantált támogatást ad, amely igény szerint meg is hosszabbítható. A következő hónapokban megérkeznek a fenti SoM-okra érkező fejlesztői hardverek, illetve referenciadizájnok is, amelyekkel a fejlesztők meg is kezdhetik a munkát - de nem is kell feltétlenül megvárni ezeket az eszközöket, fejlesztői eszközként ugyanis a Preview szakaszból ismert Raspberry Pi 3 Model B és az NXP i.MX7D is támogatott marad, ez utóbbit nekünk is volt alkalmunk közelebbről szemügyre venni. Az NXP i.MX6UL eszközök viszont elveszítik a támogatást.

A platform egyik fő erőssége, hogy az IoT eszközök legnagyobb gyengeségét igyekszik orvosolni, mégpedig azok tragikus védelmét. Az utóbbi hónapokban-években bőségesen akadt rá példa, hogy a különböző IoT készülékek milyen csábító támadási felületet jelentenek a potenciális támadóknak, elég a Mirai botnetre, netán annak valamelyik variánsára gondolni, amelyek sebezhető készülékek százezreiből csináltak online zombihadsereget.

Saját IoT platformját a Google a hasonló esetek elkerülése végett nagyon rövid pórázon tartja, folyamatosan biztosítva hozzá a patch-eket és biztonsági frissítéseket, az Android Things eszközökön ennek megfelelően alapértelmezetten be vannak kapcsolva az automatikus frissítések. A Google, szemben a telefonokról ismert Androiddal, a rendszer forrását sem nyitja meg, mindössze a szolgáltatások, alkalmazások fejlesztését teszi lehetővé a platformra.

Saját alkalmazásaikat a fejlesztők az okostelefonos megoldásokhoz hasonlóan frissíthetik a rendszerhez tartozó Android Things Console interfészen keresztül, noha nem kereskedelmi felhasználás esetén a vállalat száz eszközös korlátot húz meg. Kereskedelmi célú alkalmazásnál nincs felső határ. A szóban forgó interfész egyébként maga is frissült, azon keresztül egyszerűen konfigurálhatók az egyes termékekhez használt különböző hardveres perifériák, illetve azok I/O kapcsolataihoz is hozzáférést ad. Az Android Things Console funkciói a Google ígérete szerint a következő hónapokban is folyamatosan bővülnek majd.

A keresőóriás az elmúlt hónapok során egy sor gyártópartnerrel már szorosan együtt dolgozott a platformot használó piaci termékek fejlesztésén. Utóbbiak első eresztésében az LG és az iHome zászlaja alatt láthatunk majd okoshangszórókat, de a Lenovó, az LG és a JBL nevével fémjelzett okoskijelzők is vannak már a csőben. Ezekre a cég szerint még a nyár folyamán számíthatunk. Az érdeklődő cégek és fejlesztőcsapatok számára ráadásul a Google együttműködési lehetőséget is biztosít, amelynek keretei között a cégek az Android Things csapatával együtt dolgozhatnak termékeiken - noha erre csak korlátozott számú helyet ad. Akinek a platform felkeltette az érdeklődését, mindenképp érdemes ellátogatnia annak fejlesztői oldalára is.