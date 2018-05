Itt a Lenovo önálló Daydream VR szemüvege

Bemutatkozott a Lenovo Mirage Solo VR szemüvege, az első olyan Daydream headset, amely nem egy a készülékbe csúsztatott okostelefon kijelzőjére és számítási kapacitására épít, hanem minden hardvert integrálva tartalmaz, egymagában teljes körű VR élményt nyújtva.

Igaz a felhasználó nem kell hogy egy telefont illesszen az eszközbe a használathoz, a Lenovo gyártósorain a Mirage Solo elkészítésekor lényegében ezt csinálja: a szemüvegben egy a tavalyi csúcstelefonokból ismerős Qualcomm Snapdragon 835 processzor dolgozik, 4 gigabájt RAM és 64 gigabájt belső tárhely mellett, ez utóbbi microSD kártyával további 256 gigabájttal bővíthető. A headsetbe továbbá egy 4000 mAh kapacitású akku jutott, amellyel a vállalat nagyjából két és fél óra VR tartalomfogyasztási időt ígér - fél napokra tehát nem fogunk a belefeledkezni a virtuális világba, legfeljebb egy USB-C kábelnyi távolságra a konnektortól.

Az eszköz egyik legfontosabb komponense, a kijelző is okostelefonos gyökereket sejtet, a készülékben egy 2560x1440 pixel felbontású, 5,5 hüvelykes LCD panelt találunk 75 hertzes frissítéssel. A gyártó szerint "VR-optimalizált" kijelzőről van szó, amelyet kifejezetten ehhez a szemüveghez fejlesztettek, a panel képét pedig a headset két lencséje 110 fokos látószögre bontja ki. Az Ars Technica tapasztalatai szerint egyébként a cég kifejezetten jó munkát végzett az elmosódás kiküszöbölésében és a kép késleltetésének minimalizálásában az eszközön.

Noha a készülékben megtalálhatók a szokásos érzékelők, mint a gyorsulásmérő vagy giroszkóp, a felhasználó pozicionálására a Daydream headset egy jóval hatékonyabb szenzort is kapott az előlapján figyelő WorldSense kamerapáros formájában. Ez a Google-től már ismert mozgásérzékelő megoldás, amellyel nincs szükség külső érzékelőkre a felhasználó helyzetének meghatározásához, noha arról egyelőre nem beszélt a gyártó, hogy ez pontosan mekkora mozgásteret ad a viselőnek.

Maga a headset nem mondható pehelykönnyű viseletek 625 grammjával, észrevehetően nehezebb az ismert, PC-khez szánt megoldásoknál, mint a 470 grammos HTC Vive vagy az ugyanennyit nyomó Oculus Rift - persze utóbbiaknál az akku (és nyilván a teljes feldolgozóegység) kimarad a csomagból. A Mirage Solóhoz a cég egy pár fülhallgatót is mellékel, hagyományos, 3,5 milliméteres jackkel, úgy látszik az önálló Daydream headsetek első hulláma még nem köszön el a jól ismert csatlakozótól, ahogy azt a telefonok tették-teszik. A dobozban emellett egy vezeték nélküli kontrollert is találunk, ez lényegében a Google-től már ismert kisméretű, touchpaddal szerelt eszköznek felel meg.

Miután Daydream headsetről van szó, nem meglepő módon a készülék Androidra épít, annak is a 8.0-s verziójára, olyan előre telepített VR élményekkel, mint a Google Street View, Google Photos, Google Play Movies és persze a YouTube. A készülék emellett Chromecast támogatást is kap, amivel az aktuális tartalom a keresőóriás tévéokosítóival szerelt kijelzőkre továbbítható, hogy a viselő mellett mások is figyelhessék mi folyik a virtuális térben. Sajnos egyelőre a WorldSense képességeket támogató tartalmak listája elég rövid, hamarosan azonban a Google ígérete szerint 70-re bővül. A VR népszerűsödésének egyik komoly akadálya tehát még mindig nem hárult el, a technológiára elérhető, azt teljes mértékben kihasználó címek listája a Daydream platformon is szűkös.

Cserébe viszont a Google, illetve a Lenovo is igyekszik a VR tartalomgyártást is felpörgetni, ehhez pedig a kínai gyártó a headsettel párhuzamosan egy Mirage Camera névre hallgató, 180 fokos VR videók készítésére szánt kamerát is piacra dob. Utóbbi két, széles látószögű lencsékkel felszerelt, 13 megapixeles szenzorral figyeli a környezetet, amelyről fotókat és 4K videót is képes készíteni, akár egymagában, akár telefonnal Bluetooth-on keresztül párosítva. Utóbbi felállás előnye, hogy az okostelefonon követhető a kamera képe - magára az eszközre nem került kijelző. A kamera 16 gigabájt belső tárhelyet és egy 128 gigabájt plusz bővítést lehetővé tevő microSD foglalatot is kapott, de akár egyenesen a YouTube-ra is streamelhetünk vele.

A Mirage Solo headset nettó 400 dollárért érhető el, ami nem mondható kifejezetten olcsónak, főleg olyan versenytársakkal, mint a VR belépési küszöbét jóval alacsonyabban meghúzó, ugyancsak teljesen önálló, nettó 200 dolláros Oculus Go headset - igaz utóbbi nem rendelkezik olyan kifinomult pozicionáló rendszerrel, mint a Lenovo készülékének WorldSense kamerái, és hardveroldalon is számottevően gyengébb. A Mirage Camera nettó 300 dolláros áron kapható.