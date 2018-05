Elképesztő nézettséget produkál a Twitch

Egyértelműen a Twitch vezeti a játékstreaming platformok nézettségi versenyét a Streamlabs idei első negyedéves adatai szerint, mind az átlagos egyidejű nézőszámban, mind a rekord nézőszámokban. A siker úgy tűnik, hogy egy kicsit a YouTube játékos videóinak népszerűségébe is harapott ebben a negyedévben. A többi platform pedig ugyan folyamatosan növekszik, de még mindig kicsi a két piacvezető streaming lehetőséghez képest. A jelentés a 2018 január és március közötti adatokat a tavalyi év utolsó három hónapjának nézettségével hasonlítja össze, vagyis nem az egy éves változást nézi. Az adatokat pedig a Streamlabs több százezer felhasználója alapján állapítja meg, akik a cég szolgáltatását használják az asztali közvetítésekhez.

Az eredményekből jól látható, hogy a Twitch fölényesen vezeti a piacot a 953 ezres átlagos egyidejű nézőszámmal, ami 21 százalékos növekedésnek felel meg az előző negyedévhez képest. A kimagasló nézettségek mögött két fontos közvetítés található, februárban jelentette be a cég, hogy Dr. Disrespect streamje februárban elérte a 388 ezres egyidejű nézőt, de a rekordra márciusban már rá is licitált Ninja, Drake és Travis Scott közös Fortnite-játéka 628 ezer egyidejű nézővel. Azonban a két kiugró esettől eltekintve is a Twitch a legnépszerűbb, amelyet a legtöbb egyidejű streamerre vonatkozó adatok is mutatnak - a legutóbbi negyedévben 33 százalékkal 36 ezerre nőtt az egy időben közvetítők átlagos száma.

Nézettség szempontjából a piac második helyén még mindig egyértelműen YouTube Gaming szerepel, viszont meglepő módon vesztett a nézőszámból és az egy időben streamelők átlagos számából is az előző negyedévhez képest. Méghozzá a nézettségből 12 százalék kopott le, így átlag 272 ezer nézőt tudhatott magáénak az idei első negyedévben, miközben 13 százalékkal kevesebb (!), 6,1 ezer játékos közvetítő volt átlagosan jelen a platformon. Érdekes egyébként szembeállítani az adatot Susan Wojcicki YouTube vezérigazgató szintén mostani közlésével, hogy amúgy a videós oldalt havi 1,8 milliárd regisztrált felhasználó szokta nézni, ami nem közvetlenül összevethető az egyidejű játékstream nézőkkel, de talán szemlélteti, hogy a platformnak csak egy részét adják ezek a nézők.

Még többet mond a YouTube játékos piacvesztéséről, hogy a microsoftos Mixernek a streamerek számában sikerült is leköröznie a konkurenst, mivel 282 százalékos növekedéssel 6,5 ezer játékközvetítőt ért el átlagban. A nézettség kisebb arányban, de szintén szépen nőtt, 90 százalékkal 9,5 ezer nézőre - és ennek nem része az Xbox-nézők száma, mivel azt a Streamlabs nem tudja azt mérni. A kiugró eredmények kézenfekvő oka, hogy a Microsoft januárban jelentette be, hogy bővülnek a streamerek pénzkeresési lehetőségei, és február végétől már játékot is lehet venni a platformon közvetítőktől.

Szintén hatalmas iramban tört fel a Periscope a negyedévben ebből a szempontból, mely 126 százalékos növekedéssel 3,4 ezer streamert vonultatott fel, továbbá az egyidejű nézőinek átlagos száma 18 százalékkal 94 ezerre nőtt - így ez számít a harmadik legnézettebb platformnak a Twitch és a YouTube mögött. A sor végén pedig a Facebook Live szerepel, de a Streamlabs ezek közül is csak a nyilvános közvetítéseket tudja mérni, így nem teljesen pontos az adat. Ezek szerint a Facebookon közvetített játékok nézettsége is szépen nő, ezúttal 103 százalékkal 56 ezer nézőre, melyhez átlagban 1,5 ezer streamer társul, akik már szintén kaphatnak fizetést a feltöltéseikért a cégtől vagy a nézőktől.

Az elmúlt hónapokban már a kisebbnek számító platformok is elkezdtek fizetni a streamereknek, hogy növelni tudják a közvetítések számát és így a nézőszámot is. Az első negyedévben a Streamlabs adatai szerint 33 százalékkal 34,7 millió dollárra nőtt a játékosok "borravalóinak" száma. Ez az összeg természetesen csak azt mutatja, hogy a Streamlabs felhasználói mennyit gyűjtöttek be, amelynél eleve sokkal több játékossal lehet számolni, akik egyéb összegeket is begyűjthetnek ezenkívül például a kiadóktól vagy termékeladásokból. Úgy látszik, a feltörekvő platformoknak minden estre a streamereknek szóló fizetési lehetőségek bevezetése meghozta az eredményt, de a Twitch sikerét nem tudta veszélyeztetni.